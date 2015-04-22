Сборная Украины по хоккею проиграла третий матч ЧМ и лишилась шансов попасть в элитный дивизион

В Кракове (Польша) завершился матч 3-го тура Чемпионата мира по хоккею среди команд Дивизиона 1А, в котором сборная Украины играла с командой хозяев турнира - сборной Польши, проиграв со счетом 2:3.

Судьба матча была решена в 3-м периоде.

Первый период матча прошел в равной борьбе, а во втором периоде хозяева пощадки в Кракове реализовали свой перевес. На 34-й минуте Адам Багински открыл счет, заверив комбинацию с участием Гжегожа Пасьюта.

Решающим в этом матче стал 3-й период, когда команды обменялись двумя голами. Матеуш Ромповски довел преимущество поляков до двух голов, на что ответили результативными бросками Владислав Гаврик и Виталий Лялька. А на 54-й минуте Ромповски сделал дубль, принеся сборной Польши победу - 3:2.

Таким образом, сборная Украины проиграла третий матч подряд на мировом первенстве в Дивизионе 1А, лишивись даже теоретических шансов попасть в элиту на ЧМ-2016. У украинцев 1 очко (матч со сборной Италиии был проигран в овертайме) и команда будет бороться со сборной Японии за сохранение места в дивизионе на 2016-й год.

Согласно регламенту соревнований, 6 команд проводят групповой турнир в 5 туров. Две лучшие команды по итогам соревнований попадают в Элитный дивизион - компанию 16 сильнейших команд мира, а худшая - опускается в третий по значимости Дивизион 1В.

Чемпионат мира в Кракове (Польша) проходит с 19 по 25 апреля.