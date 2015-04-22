Мужская сборная Украины по шахматам выиграла у команды Израиля в матче чемпионата мира

В Цахкадзоре (Армения) завершился матч 4-го тура командного Чемпионата мира по шахматам среди мужчин, в котором сборная Украины обыграла команду Израиля со счетом 2,5:1,5 очка, сообщает официальный сайт соревнований.

У украинцев в этом матче свои партии выиграли Василий Иванчук (белыми у Эмиля Сутовского) и Александр Моисеенко (также белыми у Евгения Постного).

В свою очередь, на первой доске Борис Гельфанд и Руслан Пономарев сыграли вничью, а на третьей - Максим Родштейн обыграл Павла Эльянова.

Таким образом, на данный момент у сборной Украины 3 победы при 1 поражении, 6 командных очков и 10,5 личных - 2-е место. У сборной Кубы 7 очков и 1-е место, на 3-м месте - Китай, 6 командных очков и 10 личных.

Как сообщал УНИАН, на женском командном ЧМ, который параллельно проходит в Китае, действующий чемпион мира сборная Украины сегодня обыграла команду США - 3:1. Украинки занимают 4-е место пропустив вперед команды Грузии, России и Китая.

Мужской и женский командные ЧМ проходят в Армении и Китае с 18 по 29 апреля.