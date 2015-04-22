Тренера "Днепра" Маркевича перед игрой Лиги Европы с "Брюгге" волнует потеря большого количества игроков

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на обязательной предматчевой пресс-конференции.

"По ходу турнира мы потеряли много игроков, и у нас не такая большая скамейка запасных в ЛЕ, - отметил Маркевич. - Это меня волнует. У нас на завтра состав боевой, но не хотелось бы, чтобы кто-то выпал по ходу игры. Вот о чем я думаю".

На вопрос о том, в каких компонентах «Днепр» сильнее «Брюгге», тренер ответил: "По одной игре судить нельзя. Но мы чем-то похожи. У нас быстрые футболисты, и у соперника также. И у нас есть хорошие игроки в нападении, и у «Брюгге». Думаю, завтра будет непростая игра, но результат покажет, кто сильнее".

Касательно преимущества своего поля ("Днепр" впервые играет ответный матч ЛЕ дома) тренер отметил: "С одной стороны хорошо, с другой стороны это большая ответственность. Хотя, если честно, то я не вижу большой разницы, как распределяются игры, и в каком порядке играть. В любом моменте есть свои плюсы и минусы. Главное – игра команды, и ее настрой".

А на вопрос, отрабатывает ли команда серии пенальти, Маркевич ответил: "Я бы не хотел, чтобы до этого дошли. Мы в групповом этапе никак не могли забить пенальти, потому не хочется бить их завтра. Но если придется, то у нас есть игроки, которые могут пробить. Те ошибки, которые мы делали в матче с «Сент-Этьеном» или «Интером», надеюсь, не повторятся".

Напомним, что первая игра "Брюгге" - "Днепр" завершилась вничью - 0:0. В ответном матче "Днепру" обязательно нужно побеждать. Результативная ничья будет в пользу "Брюгге" (1:1, 2:2 и т.д.), так как "Днепр" в гостях не забил ни одного гола. В случае повторения результата первого матча (0:0), будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Матч "Днепр" - "Брюгге" состоится в четверг 23 апреля на столичном НСК "Олимпийский".

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча.