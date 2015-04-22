"Динамо" и "Шахтер" рассудит Анатолий Жабченко

В частности, были назначены судьи на матчи Премьер-лиги, сообщает пресс-служба ФФУ.

Центральный матч тура «Шахтер» (Донецк) - «Динамо» (Киев) проведет Анатолий Жабченко (Хмельницкий). Ассистенты арбитра - Сергей Беккер (Харьков) и Александр Войтюк (Запорожье); четвертый арбитр - Юрий Мосейчук (Черновцы).

Анатолий Жабченко обслуживает матчи Премьер-лиги с 2010 года, арбитр ФИФА - с 2013 года.

Как сообщал УНИАН, центральный матч 21-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" состоится 26 апреля во Львове, где свои домашние матчи сезона 2014/15 проводит "Шахтер". Начало игры - в 19.30.