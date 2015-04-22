Женская сборная Украины по шахматам обыграла команду США на чемпионате мира

Судьбу матча предрешили победы Анны Музычук и Натальи Жуковой, сообщает официальный сайт соревнований.

Наиболее быстрой в этом матче оказалась партия Анна Музычук - Татев Абрамян, в которой игравшая белыми украинка заставила соперницу признать свое поражение уже на 31-м ходу. Вслед за этой завершилась партия Алиса Мелехина - Инна Гапоненко, где игравшая черными украинка Гапоненко сумела удержать равную позицию после 56 ходов. Любопытно, что когда соперницы заключили мир, на доске остались только по одной фигуре - короли.

Судьба матча решилась в партии Наталья Жукова - Виктория Ни, где игравшая белыми украинка Жукова обеспечила себе выигрышную позицию к 42-му ходу.

Наиболее продолжительной в этом матче оказалась партия Катерина Немцова - Мария Музычук, в которой новоиспеченная чемпионка мира Музычук играя черными сыграла вничью с соперницей.

Таким образом, после 4-х туров на счету сборной Украины 2 победы, ничья и поражение.

Чемпионат мира в Чэнду (Китай) проходит с 18 по 29 апреля. По регламенту соревнований 10 лучших команд мира проведут турнир в один круг - по 9 матчей.

Сборная Украины на этом турнире выступает в роли действующего чемпиона мира, отстаивая титул, завоеванный в 2013-м году.