Биатлонисты Семеренко и Семенов будут отстаивать титул победителей "Рождественской гонки" в 2015-м году

На приглашение оргкомитета украинский дуэт ответил согласием, сообщает официальный сайт соревнований.

"Чемпионка мира-2015 в масс-старте и обладатель бронзы общего зачета Кубка мира Валентина Семеренко объединится в одну команду с Сергеем Семеновым, чтобы отстоять титут чемпиона, завоеванный в прошлом году в упорной борьбе с немецкой парой Франциска Хильдебранд - Эрик Лессер", - говорится в сообщении.

Имена других участников соревнований будут обнародованы позже.

"Рождественская гонка" — ежегодное коммерческое соревнование, которое проходит на стадионе "Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене (Германия) с 2002 года. В программе соревнования две гонки "масс-старт" (отдельно - для мужчин и женщин) и гонка преследования, в которой дуэт попеременно чередуется этапами. Украинцы выигрывали эти соревнования дважды. Помимо успеха в 2014-м году дуэта Семеренко - Семенов, в 2008-м гонку выиграли Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля.

В 2015-м году "Рождественская гонка" состоится 28 декабря.