"Украинские атаманы" проведут решающий матч группового турнира WSB против "Кубинских укротителей"

После важнейшей домашней победы над «Командой России», «Украинских атаманов» ожидает решающая битва в борьбе за 3-ю строчку турнирной таблицы подгруппы «А», которая позволит нашей команде пройти в четвертьфинал нынешнего розыгрыша соревнований WSB, сообщает пресс-служба "атаманов".

Накануне заключительного тура «Украинские атаманы» удерживают 3-ю позицию группы «А». В активе «Атаманов» 27 зачетных баллов. В свою очередь, «Кубинские укротители» уверенно расположились на 1-й позиции подгруппы. Получив максимально возможные 39 зачетных баллов кубинская команда гарантировала себе выход с первого места в следующий раунд соревнований.

Ближайшими конкурентами «Атаманов» в борьбе за место в четвертьфинале является «Мексиканские воины», которые набрав 25 баллов все еще имеют шанс опередить нашу команду. Свой заключительный поединок мексиканцы также проведут 24 апреля против «Британских львиных сердец». В случае победы мексиканцы наберут 28 баллов. Но они уступают украинцам по дополнительным показателям. Таким образом, для того чтобы получить пропуск в следующий раунд соревнований «Атаманам» достаточно набрать одно очко, что позволит выйти в восьмерку сильнейших команд соревнований. То есть, проиграть кубинцам с минимальным счетом - 2:3.

На решающий матч с кубинцами главный тренер «Украинских атаманов» Михаил Мельник, выставил следующий состав:

Весовая категория 52 кг: Азат Усеналиев

Весовая категория 60 кг: Виктор Славинский

Весовая категория 69 кг: Олег Зубенко

Весовая категория 81 кг: Александр Хижняк

Весовая категория +91 кг: Игорь Шевадзуцкий

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию решающего поединка «Украинских атаманов» в ночь с пятницы на субботу, в 03:30.