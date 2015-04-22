Игрок "Динамо" Мбокани пропустит матч Лиги Европы с "Фиорентиной" из-за травмы

Он остался в Киеве залечивать повреждение и восстанавливаться перед заключительным игровым отрезком текущего сезона, сообщает пресс-служба "Динамо".

Сегодня утром делегация киевского "Динамо" вылетела во Флоренцию. В составе команды насчитывается 20 футболистов.

На матч с "Фиорентиной" отправились: вратари - Александр Шовковский, Александр Рыбка, Артур Рудько; защитники - Виторину Антунеш, Бетао, Домагой Вида, Данило Силва, Евгений Хачериди; полузащитники - Юнес Беланда, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Олег Гусев, Владислав Калитвинцев, Джермейн Ленс, Сергей Рыбалка, Сергей Сидорчук, Евгений Чумак, Андрей Ярмоленко, нападающие - Артем Кравец, Лукаш Теодорчик.

Напомним, что в первой игре "Динамо" - "Фиорентина" была зафиксирована ничья - 1:1. В ответном матче киевлян устроит победа, либо ничья с более результативным счетом (2:2, 3:3 и т.д.) В случае повторения результата киевской игры - 1:1 - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Матч «Фиорентина» (Флоренция, Италия) – «Динамо» (Киев, Украина) состоится в четверг, 23 апреля. Начало – в 22.05.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.