На чемпионате мира по водным видам спорта выступят шесть украинских пловцов

В состав команды вошли шестеро сильнейших отечественных пловцов, сообщает пресс-служба ФПУ.

Среди участников предстоящего турнира - европейская рекордсменка и чемпионка, лучшая пловчиха Украины 2014 г. Дарья Зевина, бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде и чемпионата Европы Андрей Говоров, серебряный призер чемпионата Европы на короткой воде Сергей Фролов, участница Олимпийских игр Мария Ливер, чемпионы II летних юношеских Олимпийских игр Михаил Романчук и Анастасия Малявина.

"В нашу сборную команду вошли шесть лучших украинских пловцов, которые выполнили норматив и показали свое мастерство на национальных чемпионатах", - сказал главный тренер сборной команды Украины по плаванию и председатель тренерского совета Федерации плавания Украины Андрей Сердинов.

По его словам, ФПУ приняла решение о том, что кроме основного состава команды в этом году впервые в чемпионате мира по водным видам спорта примут участие также спортсмены, которые не выполнили норматив. Они будут выступать в составе мужских эстафет 4х100 м и 4х200 м вольным стилем. "Сергей Шевцов, Богдан Плавин и Виталий Алпатов выступят с опытным Андреем Говоровым в эстафете 4х100 м вольным стилем. Надеюсь, им удастся завоевать лицензию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В эстафете 4х200 м вольным стилем к Сергею Фролову и Михаилу Романчуку присоединится также Илья Тесленко и еще один пловец, имя которого мы определим в ближайшее время", - отметил Сердинов.

Чемпионат мира по водным видам спорта будет проходить с 24 июля по 9 августа в Казани (Россия). На соревнованиях будет разыграно рекордное количество медалей - 75 комплектов наград.