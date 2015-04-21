"Бавария" и "Барселона" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

В Мюнхене (Германия) и Барселоне (Испания) завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Бавария" разгромила португальский "Порту" со счетом 6:1, а "Барселона" одолелела французский ПСЖ - 2:0.

Обе команды выиграли по сумме двух матчей.

"Баварии" после поражения в Порту со счетом 1:3 необходимо было обыгрывать оппонента, минимум, со счетом 2:0, а лучше с большей разницей. И с задачей минимум мюнхенцы справились уже к 22-й минуте, когда Тиаго Алькантре и Жером Боатенг забили два гола. На 27-й минуте Роберт Левандовски довел счет до крупного, а на 36-й и 40-й - Томас Мюллер и еще раз Левандовски - до неприличного, 5:0 в пользу "Баварии".

Во втором тайме игра заметно успокоилась и команды обменялись голами. На 73-й минуте "Бавария" позволила отличиться Джексону Мартинесу, а на 88-й шикарный удар со штрафного нанес игрок "Баварии" Хаби Алонсо - 6:1.

По сумме двух матчей "Бавария" выиграла со счетом 7:4.

В свою очередь, "Барселона" выиграла неделю назад в Париже 3:1 и дома действовала намного спокойнее, поразив ворота соперника лишь дважды. На 14-й и 34-й минутах дубль сотворил бразилец Неймар.

Общий счет этого противостояния - 5:1 в пользу "Барселоны".