Украинская молодежная сборная по самбо завоевала 19 медалей на чемпионате Европы
В сербском городе Нови-Сад завершился Чемпионат Европы по самбо среди юниоров, юниорок, девушек и юношей.
Сборная Украины на этом турнире завоевала 19 медалей - 4 золотые, 9 серебряных и 6 бронзовых.
Кроме того, в общем зачете среди девушек сборная Украины заняла 2-е место (вслед за командой России), а среди юношей - 3-е (вслед за Грузией и Россией).
"Я горд быть президентом такой сильной спортивной федерации.19 медалей - это прекрасный результат и я убежден, что это только маленькая победа в начале большого пути!" - отметил президент Национальной федерации самбо Украины Алексей Савченко после завершения соревнований.
Список украинских чемпионов и призеров выглядит следующим образом.
Золотые медалисты:
Новикова Анастасия (Харьковская область)
Антикало Анна (Николаевская область)
Зверев Сергей (Днепропетровск )
Кривчач Сергей (Харьковская область)
Серебряные призеры:
Безатосна Анастасия (Харьковская область)
Богач Светлана (Винницкая область)
Шевчук Анастасия (Житомирская область)
Калоян Саша (Ивано-Франковская область)
Путилин Алексей (Днепропетровская область)
Шепель Виталий (Запорожская область)
Купина Анна (Харьковская область)
Москалева Екатерина (Днепропетровская область)
Хомяк Екатерина (Житомирская область)
Бронзовые призеры:
Парфенюк Наталья (Житомирская область)
Руднев Владислав (Харьковская область)
Дидык Алла (Львовская область)
Нецвит Владислава (Харьковская область)
Слободянюк Анна (Хмельницкая область)