Украинская молодежная сборная по самбо завоевала 19 медалей на чемпионате Европы

Сборная Украины на этом турнире завоевала 19 медалей - 4 золотые, 9 серебряных и 6 бронзовых.

Кроме того, в общем зачете среди девушек сборная Украины заняла 2-е место (вслед за командой России), а среди юношей - 3-е (вслед за Грузией и Россией).

"Я горд быть президентом такой сильной спортивной федерации.19 медалей - это прекрасный результат и я убежден, что это только маленькая победа в начале большого пути!" - отметил президент Национальной федерации самбо Украины Алексей Савченко после завершения соревнований.

Список украинских чемпионов и призеров выглядит следующим образом.

Золотые медалисты:

Новикова Анастасия (Харьковская область)

Антикало Анна (Николаевская область)

Зверев Сергей (Днепропетровск )

Кривчач Сергей (Харьковская область)

Серебряные призеры:

Безатосна Анастасия (Харьковская область)

Богач Светлана (Винницкая область)

Шевчук Анастасия (Житомирская область)

Калоян Саша (Ивано-Франковская область)

Путилин Алексей (Днепропетровская область)

Шепель Виталий (Запорожская область)

Купина Анна (Харьковская область)

Москалева Екатерина (Днепропетровская область)

Хомяк Екатерина (Житомирская область)

Бронзовые призеры:

Парфенюк Наталья (Житомирская область)

Руднев Владислав (Харьковская область)

Дидык Алла (Львовская область)

Нецвит Владислава (Харьковская область)

Слободянюк Анна (Хмельницкая область)