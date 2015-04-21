Мужская сборная Украины по шахматам разгромила команду Египта на ЧМ

В Цахкадзоре (Армения) завершился матч 3-го тура командного Чемпионата мира по шахматам среди мужчин, в котором сборная Украины обыграла команду Египта со счетом 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Наиболее быстрой в этом матче получилась партия с участием Павла Эльянова, который на 47-м ходу черными фигурами обыграл Соми Шокера. На 59-м ходу завершилась партия, в которой Василий Иванчук белыми фигурами одолел Бассема Амина. В свою очередь, Александр Моисеенко черными на 66-м ходу одолел Ахмеда Адли, а Юрий Криворучко, белыми, на 66-м - Мохаммеда Эльшерифа.

Как сообщал УНИАН, на женском командном ЧМ, который параллельно проходит в Китае, действующий чемпион мира сборная Украины сегодня сыграла вничью с командой Индии - 2:2.

Мужской и женский командные ЧМ проходят в Армении и Китае с 18 по 29 апреля.