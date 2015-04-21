Женская сборная Украины по шахматам сыграла вничью с Индией на ЧМ

Украинки проигрывали по ходу матча, но сумели отыграться в самой затяжной партии, сообщает официальный сайт соревнований.

Лидеры двух команды сыграли вничью. Так завершились партии Анна Музычук - Хампи Конеру и Мария Музычук - Дронавалли Харика. В свою очередь, Анна Ушенина, игравшая белыми, на 52-м ходу уступила Роут Радмини. Наиболее затяжной оказалась партия Наталья Жукова - Сваминатан Сумия, где украинка, игравшая черными, в эндшпиле вынудила соперницу сдаться. Партия завершилась лишь на 71-м ходу.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины победа, ничья и поражение. Ранее украинки сенсационно уступили сборной Польши (0,5:3,5 очка), а затем реабилитировались в матче с Казахстаном, выиграв с таким же счетом.

Чемпионат мира в Чэнду (Китай) проходит с 18 по 29 апреля. По регламенту соревнований 10 лучших команд мира проведут турнир в один круг - по 9 матчей.

Сборная Украины на этом турнире выступает в роли действующего чемпиона мира, отстаивая титул, завоеванный в 2013-м году.