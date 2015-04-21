Лиги чемпионов, 1/4 финала, "Барселона" - ПСЖ: видео онлайн-трансляция

Первая игра, состоявшаяся неделю назад в Париже, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Барселоны".

В сегодняшнем матче испанскую команду, кроме победы или ничьей, устроит поражение с любым минимальным счетом или со счетом 0:2, так как команда в гостях забила 3 гола. В свою очередь, ПСЖ необходимо выигрывать со счетом 3:0, или при очень результативной игре с разницей в 2 и более мячей (4:2, 5:3 и т.д.) В случае повторения счета первой игры - 3:1 в пользу хозяев поля - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отмечает: "Лидер ПСЖ Ибрагимович вернулся в строй, но это ничего не меняет, поскольку "ПСЖ" всегда играет в одной манере. Ибра и Верратти - очень важные для парижан игроки, а значит, общий уровень команды повысится. Я думаю только о победе. Понимаю, что она лучше ничьей. Завтра нам следует временами очень серьезно трудиться, как мы это делали в Париже. Тогда мы будем чувствовать себя сильнее и в другие моменты. Я не согласен на ничью, все мои мысли только о победе".

В свою очередь, наставник ПСЖ Лоран Блан считает: "Все мы понимаем, как непроста наша задача. Проблема в том, что надо забивать сразу три мяча, хотя я уверен, что моментов у нас будет достаточно. Небольшой шанс на выход в полуфинал у нас есть, хотя сохранить свои ворота на замке в матче с "Барселоной" практически невозможно. Терять нам нечего, и такие матчи очень по душе Златану Ибрагимовичу. Он тренируется в поте лица ежедневно и находится в идеальной форме, пусть и не играет. Златан хорошо отдохнул, что радует в свете сложных матчей в будущем. Все-таки Лига чемпионов - не единственный турнир, в котором мы сражаемся за победу. Также хочу отметить, что "Барса" является одним из европейских грандов, и это ни для кого не секрет. Каталонцам очень повезло, ведь в их рядах играют футболисты, которых будут помнить долгие годы после завершения карьеры. Между "ПСЖ" и "Барселоной" есть различие. "ПСЖ" только мечтает стать грандом, а "Барса" давно им является. Мы прекрасно понимаем, что приехали сюда не на экскурсию. Знаем "Барселону" и хотим победить ее, для чего нужно показать свой лучший футбол".

На котировках букмекерских контор безусловным фаворитом матча является "Барселона". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,39 к 1, в то время как на ничью - 4,87 к 1, а на победу ПСЖ - 6,39 к 1.

Также "Барселона" является фаворитом в борьбе за выход в полуфинал. На проход испанцев ставки принимаются с минимальным коэффициентом 1,01 к 1, а на проход ПСЖ - 20 к 1.

Стартовые составы команд:

Барселона: 1. Тер Штеген, 22. Дани Алвес, 3. Пике, 5. Бускетс, 8. Иньеста, 14. Маскерано, 18. Альба Жорди, 4. Ракитич, 9. Суарес, 10. Месси, 11. Неймар

Запасные: 13. Браво, 15. Бартра, 12. Рафинья, 20. Серхи Роберто, 21. Адриано Коррея, 6. Хави, 7. Педро

ПСЖ: 30. Сиригу, 5. Маркиньос, 17. Максвелл, 32. Давид Луис, 23. Ван дер Виль, 4. Кабай, 9. Кавани, 14. Матуиди, 24. Верратти, 27. Пасторе, 10. Ибрагимович

Запасные: 1. Дюшез, 6. Камара З., 21. Динь, 7. Лукас Моура, 25. Рабьо, 15. Баэбек, 22. Лавесси