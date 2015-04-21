Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, "Бавария" - "Порту": видео онлайн-трансляция

Первая игра между двумя командами, состоявшаяся неделю назад в Португалии, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Порту".

Для выхода в полуфинал "Баварии" необходимо побеждать на своем поле со счетом 2:0 или с разницей в 3 мяча (3:0, 4:1 и т.д.). Крупная победа с разницей в 2 мяча (4:2, 5:3 и т.д.) выведет в следующий круг португальскую команду за счет большего количества голов на чужом поле. Также "Порту" устроит проигрыш с минимальным счетом и, разумеется, ничья или победа. При повторении счета первого матча - 3:1 в пользу хозяев поля - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола не сомневается, что "Бавария" возьмет реванш за поражение в первом поединке: "Завтрашний матч - большое испытание, но когда тренируешь такой клуб, как "Бавария", то у тебя каждый день серьезное испытание. За последние несколько недель, непростых недель, я узнал много нового о своей работе. Я очень доволен тем, что тренирую этот клуб. Даже на фоне имеющихся проблем мы вышли в полуфинал Кубка Германии, выиграем, вероятно, чемпионат Германии и продолжаем борьбу в Лиге чемпионов. Но я знаю клуб, в котором работаю. Как в "Реале" или "Барселоне", тут довольны только в случае завоевания всех трех трофеев. Завтра нам придется больше рисковать. Это естественно после матча в Порту. Я оптимист и реалист. После поражения со счетом 1:3 нам будет крайне непросто, но я на 100% уверен, что мы пробьемся в полуфинал".

В свою очередь, главный тренер "Порту" Хулен Лопетеги считает: "Безусловно, мы сделаем некоторые изменения по сравнению с первым матчем. Однако наш подход к делу останется таким же. У нас достаточно предсказуемая команда, так что сюрпризов ждать не стоит. Когда мяч у нас, мы хотим атаковать, когда мяч у соперника - мы стараемся вернуть его себе. Я не трачу время и силы на мысли о том, что будет делать "Бавария". Мы думаем только о своей игре. Нужно воплотить в жизнь все, над чем мы так много работали. Амбиций нам точно не занимать. Нас ждет тяжелейшее испытание, но мы должны найти простые ответы. Нам противостоит "Бавария", которая по праву считается одним из сильнейших клубов мира. Не стоит думать о том, что может случиться. Вместо этого нужно взять происходящее на поле под свой контроль. Мы постараемся играть в свой футбол и создавать опасные моменты".

На котировках букмекерских контор "Бавария" считается явным фаворитом матча. Ставки на победу хозяев поля принимаются с коэффициентом 1,31 к 1, в то время как на ничью - 5,13 к 1, а на победу "Порту" - 8,07 к 1.

А вот шансы команд на выход в следующий круг приблизительно одинаковы, с небольшим перевесом гостей - 1,83 на проход в полуфинал "Порту" против 1,95 на "Баварию".

Стартовые составы команд:

Бавария: 1. Нойер, 17. Боатенг, 13. Рафинья, 21. Лам, 28. Бадштубер, 3. Хаби Алонсо, 6. Тьяго Алькантара, 18. Бернат, 19. Гётце, 25. Мюллер, 9. Левандовски Р.

Запасные: 23. Пепе Рейна, 4. Данте, 31. Швайнштайгер, 16. Гаудино, 20. Роде, 30. Вайзер, 14. Писарро

Порту: 12. Фабиано, 3. Мартинс Инди, 4. Майкон, 5. Маркано, 13. Рейес, 6. Каземиро, 7. Куарежма, 8. Браими, 16. Эррера, 30. Оливер Торрес, 9. Мартинес Дж.

Запасные: 1. Элтон, 15. Эвандро, 36. Рубен Невеш, 21. Рикарду, 99. Абубакар В., 17. Эрнани