Сборная Украины по хоккею проиграла Италии во втором матче ЧМ по хоккею

В Кракове (Польша) завершился матч второго тура Чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1А, в котором сборная Украины играла с командой Италии и проиграла со счетом 1:2.

Украинцы проиграли второй матч подряд на ЧМ.

Матч с итальянцами получился довольно упорный и малорезультативный. В первом и третьем периодах основного времени команды вообще не забивали голы, а во втором отличились по разу. На точный бросок итальянца Бриана Иначака ответил Виктор Захаров.

Судьба матча была решена в самом начале овертайма, на 16-й секунде, когда Марко Инсам протолкнул шайбу в угол ворот украинцев. Шайба быстро вылетела из площади ворот и судье даже пришлось прибегнуть к помощи видеоповтора, чтобы зафиксировать гол - 1:2.

Таким образом, украинцы проиграли второй матч подряд на турнире (накануне наша сборная уступила команде Казахстана со счетом 2:5), но набрали 1 очко в турнирную таблицу.

Согласно регламенту соревнований, 6 команд проводят групповой турнир в 5 туров. Две лучшие команды по итогам соревнований попадают в Элитный дивизион - компанию 16 сильнейших команд мира, а худшая - опускается в третий по значимости Дивизион 1В.

Чемпионат мира в Кракове (Польша) проходит с 19 по 25 апреля.