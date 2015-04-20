Женская сборная Украины по футболу узнала соперников в отборе на Евро-2017

16:33, 20 апреля 2015
Спорт
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В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка группового отборочного этапа к Евро-2017. 

Сборная Украины попала в Группу 3 / uefa.com

Все участники были поделены на 8 групп по 5 команд, сообщает Женский футбол Украины.

Сборная Украины попала в Группу 3, с командами Франции, Румынии, Греции и Албании. 

Согласно регламенту соревнований, победители групп и шесть лучших обладателя вторых мест напрямую выйдут в финальную стадию, где присоединятся к хозяйке турнира - сборной Нидерландов. 

Остальные две команды, занявшие вторые места на групповом этапе, в октябре 2016 года сыграют в стыковых матчах за оставшуюся путевку на первый женский ЕВРО с участием 16 сборных. 

Результаты жеребьевки таковы: 

Группа 1 - Исландия, Шотландия, Беларусь, Словения, Македония 

Группа 2 - Испания, Финляндия, Ирландия, Португалия, Черногория 

Группа 3 - Франция, УКРАИНА, Румыния, Греция, Албания 

Группа 4 - Швеция, Дания, Польша, Словакия, Молдова 

Группа 5 - Германия, Россия, Венгрия, Турция, Хорватия 

Группа 6 - Италия, Швейцария, Чехия, Северная Ирландия, Грузия 

Группа 7 - Англия, Бельгия, Сербия, Босния и Герцеговина, Эстония 

Группа 8 - Норвегия, Австрия, Уэльс, Израиль, Казахстан 

Каждая сборная проведет с 14 сентября 2015 года до 20 сентября 2016-го по матчу дома и на выезде с остальными соперниками по группе - всего по 8 матчей.

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