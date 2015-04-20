Женская сборная Украины по шахматам разгромила команду Казахстана в матче ЧМ
В Чэнду (Китай) завершились партии 2-го тура женского командного Чемпионата мира по шахматам, в котором сборная Украины разгромила команду Казахстана.
Игра завершилась со счетом 3,5:0,5 очка, сообщает официальный сайт соревнований.
На первой доске Украину представляла новоиспеченная чемпионка мира Мария Музычук, которая две недели назад выиграла личный турнир в Сочи (Россия). Выступая за команду она черными играла против Жансаи Абдумалик и выиграла на 52-м ходу.
В свою очередь, Анна Ушенина белыми уверенно обыграла на 37-м ходу Гулисхан Нахбаеву, а Инна Гапоненко также белыми на 42-м ходу сломила сопротивление Мадины Давлетбаевой.
Самой длительной в этом матче получилась партия Гульмира Даулетова - Наталья Жукова, в которой украинка играя черными добилась ничьей на 79-м ходу.
Накануне, в первом туре соревнований, украинки сенсационно проиграли команде Польши (0,5:3,5 очка).
Чемпионат мира в Чэнду (Китай) проходит с 18 по 29 апреля. По регламенту соревнований 10 лучших команд мира проведут турнир в один круг - по 9 матчей.
Сборная Украины на этом турнире выступает в роли действующего чемпиона мира, отстаивая титул, завоеванный в 2013-м году.