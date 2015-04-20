Женская сборная Украины по шахматам разгромила команду Казахстана в матче ЧМ

Игра завершилась со счетом 3,5:0,5 очка, сообщает официальный сайт соревнований.

На первой доске Украину представляла новоиспеченная чемпионка мира Мария Музычук, которая две недели назад выиграла личный турнир в Сочи (Россия). Выступая за команду она черными играла против Жансаи Абдумалик и выиграла на 52-м ходу.

В свою очередь, Анна Ушенина белыми уверенно обыграла на 37-м ходу Гулисхан Нахбаеву, а Инна Гапоненко также белыми на 42-м ходу сломила сопротивление Мадины Давлетбаевой.

Самой длительной в этом матче получилась партия Гульмира Даулетова - Наталья Жукова, в которой украинка играя черными добилась ничьей на 79-м ходу.

Накануне, в первом туре соревнований, украинки сенсационно проиграли команде Польши (0,5:3,5 очка).

Чемпионат мира в Чэнду (Китай) проходит с 18 по 29 апреля. По регламенту соревнований 10 лучших команд мира проведут турнир в один круг - по 9 матчей.

Сборная Украины на этом турнире выступает в роли действующего чемпиона мира, отстаивая титул, завоеванный в 2013-м году.