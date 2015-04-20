Игроки "Динамо" Антунеш и Велозу могут восстановиться после травм к матчу с "Фиорентиной"

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

В частности, Ребров заявил: "Антунеш пока не работал в общей группе, но повреждение не очень серьезное. Мы надеемся, что с ним будет все в порядке, к тому же, к сожалению, пропускает матч Драгович. Что касается Велозу, то он вернулся к тренировкам, но все еще чувствовал определенную боль. Завтра он будет работать в общей группе, и надеюсь, что поможет нам во Флоренции".

Как сообщал УНИАН, первая игра в Киеве завершилась со счетом 1:1. И в ответном матче киевлянам необходимо побеждать с любым счетом, либо сыграть результативную ничью (2:2, 3:3 и т.д.). В случае повторения результата киевской игры (1:1) будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Матч "Фиорентина" - "Динамо" состоится во Флоренции (Италия) в четверг, 23 апреля.