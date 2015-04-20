Львовянин Тарас Сало выиграл легкоатлетический марафон в Кракове

На пьедестал почета поднялись сразу два украинца, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Львовянин Тарас Сало оказался самым быстрым из более шести тысяч участников. Его время - 2 часа, 17 минут и 3 секунды. Вторым стал кениец Юстус Кипроно, а третьим - Анатолий Оржеховский из Макеевки (2:21.37).

Самый престижный марафон состоялся в Лодзи, который по классификации ИААФ принадлежит к «серебряным». В женских соревнованиях уже с самого начала в отрыв ушли пять участниц, и среди них - харьковчанка Татьяна Вернигор. Первыми финишировали две хозяйки трассы - Моника Стефанович (2:29.28) и Агнешка Мирзиевская (2:30.55). А третьей - Вернигор - 2:31.34.

Представитель Украины был среди лидеров и в соревнованиях мужчин. Иван Бабарыка задал тон участникам с первых километров. Однако, вскоре группа из десяти бегунов его догнала. В итоге победу одержал кениец Альберт Матебор (2:11.49), Бабарыка - 6-й (2:12.45).