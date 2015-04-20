В программе "Игра без правил" рассказали о прошлой деятельности вице-президентов ФФУ (видео)

Журналисты канала "2+2" провели собственное расследование, в рамках которого выяснили, чем в прошлом занимались вице-президенты Федерации футбола Украины, назначенные на свои должности по итогам Конгресса ФФУ, состоявшегося 6 марта.

Так, накануне вечером, перед проведением Конгресса, в одном из элитных отелей в центре Киева состоялся банкет, с участием будущих делегатов Конгресса, которые "делили" посты в будущем руководстве ФФУ. Банкет оплатил помощник известного в прошлом активиста фан-движения и вице-президента ФК "Динамо" (Киев) Вадима Костюченко, некто Юрий Титаренко, который потратил около 500 тыс. грн.

Сам Костюченко, по итогам Конгресса ставший первым вице-президентом ФФУ - экс-член СДПУ (о), Партии регионов, и бывший зам председателя Деснянской РГГА. Известен также созданием объединения "фан-секьюрити", которое занималось организацией порядка на стадионе. В частности, в секторах, где присутствовали "ультрас". Через эту организацию он контролировал фанатов, а впоследствии, во время Евромайдана, отправлял на Антимайдан "титушек".

Виктор Межейко - еще один вице-президент ФФУ, "прославившийся" в Запорожье. Подозревается вместе с убитым экс-губернатором Запорожской области Александром Пеклушенко в организации разгона "титушками" Майдана в областном центре. Также подозревался в отмывании денег.

Наконец, еще один вице-президент ФФУ - Михаил Ланьо - по даным СМИ Закарпатья выходец из бандитской среды, известный под прозвищем "Блюк". Банда с его участием, якобы, орудовала в Мукачево. В МВД сведения о бандитском прошлом Ланьо подтверждать отказались, но и не опровергали.

Вызывают вопросы назначения и на другие значимые должности в Федерации. Так, членом исполкома ФФУ избран Ярослав Москаленко, чиновник родом из Киевской области. Как народный депутат Украины он прославился тем, что двумя руками поддержал "диктаторские законы Януковича" от 16 января 2014 года. А его бывший бизнес-партнер Павел Оснач, который основал футбольный клуб "Диназ" (Вышгород), обвиняет Москаленко в том, что тот путем угроз отобрал нефтяной бизнес и команду, которую, как утверждает Оснач, он сам создал.