"Динамо" одержало волевую победу над "Волынью" в матче УПЛ

В Луцке завершился матч 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала киевское "Динамо" и, ведя по ходу игры 1:0, проиграла со счетом 1:3.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Лучане активно начали матч и уже на 6-й минуте заработали пенальти, который реализовал Эрик Бикфалви. Это преимущество хозяева поля удерживали до 65-й минуты. Киевляне сравняли счет в результате комбинации, когда Данило Силва с правого фланга навесил точно на голову Артему Кравцу и тот с линии вратарской пробил в левый от себя угол. А спустя 4 минуты, на 69-й, Андрей Ярмоленко и Кравец разыграли комбинацию на левом фланге и Артем с острого угла пробил точно в дальний угол. Наконец, на 73-й минуте Ярмоленко с правого фланга забросил мяч в штрафную и Виталий Буяльский в падении через себя перебросил мяч через вышедшего из ворот голкипера Богдана Шуста - 1:3.

Таким образом, киевляне по итогам тура сохранили 5-очковое преимущество над горняками. Все команды-лидеры - "Динамо", "Шахтер" и "Днепр" - выиграли свои матчи тура.

У "Динамо" - 52 очка, "Шахтера" - 47, "Днепра" - 44.

Матчи 21-го тура пройдут 25-26 апреля.