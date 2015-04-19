"Черноморец" и "Говерла" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором одесский "Черноморец" на проавах номинального хозяина играл с ужгородской "Говерлой" и свел игру вничью - 1:1.

Матч проходил в Киеве, так как ГУ МВД по Одесской области не разрешает проводить матчи в Одессе из соображений безопастности.

Игра в Киеве проходила в равной и достаточно грубой игре, где судья показал 6 желтых карточек. А судьба матча была решена в середине второго тайма. На 62-й минуте игрок "Черноморца" Анатолий Диденко реализовал пенальти, а спустя 8 минут Дмитрий Хлёбас забил ответный гол - 1:1.

Ранее сегодня днепропетровский "Днепр" разгромил на нейтральном поле в Киеве донецкий "Олимпик" - 5:0, а полтавская "Ворскла" на своем поле также разгромила запорожский "Металлург" - 5:0.

Тур завершится матчем "Волынь" - "Динамо", который состоится в воскресенье вечером.