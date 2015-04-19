Олег Верняев стал двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике

В Монпелье (Франция) завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, где в отдельных упражнениях Олег Верняев выиграл золото на брусьях, а Игорь Радивилов завоевал серебро в опорном прыжке.

Верняев за свое упражнение получил 15,866 балла, опередив Мариуса Даниэля Бербекара из Румынии и Кристана Бауманна (Швейцария) - по 15,300 балла и две серебряные медали. Бронза в этом виде не была присуждена никому.

Радивилов в опорном прыжке набрал за две попытки 15,083 балла, также разделив 2-е место с Денисом Аблязиным из России. Бронза в этом виде осталась неразыгранной. Чемпионом Европы стал еще один россиянин Никита Нагорный, заработавший от судей 15,099 балла.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом турнире Олег Верняев выиграл золото в многоборье, впервые в карьере став абсолютным чемпионом Европы.