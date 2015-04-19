УПЛ, 20-й тур, "Волынь" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке состоится матч 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в которм "Волынь" на стадионе "Аванград" примет киевское "Динамо".

Лидер УПЛ попытается сохранить 5-очковый отрыв от "Шахтера", а "Волынь" борется с харьковским "Металлистом" и луганской "Зарей" за место в 5-ке сильнейших команд по итогам сезона.

На данный момент у "Динамо" 49 очков, а у донецкого "Шахтера" - 47. Горняки уже успели провести свою игру 20-го тура, разгромив накануне луганскую "Зарю" со счетом 4:1. Теперь ответ за киевлянами, которые перед началом тура имели 5-очковое преимущество над основным соперником.

Что касается "Волыни", то у команды 25 очков и она отстает (по потерянным баллам) от луганской "Зари" - на 3 очка, а от харьковского "Металлиста" - на 4. "Волынь" занимает 6-е место в таблице, а в ерокубках Украину будет представлять 5-ка сильнейших. И заочная борьба с "Металлистом" и "Зарей" является крайне важной для лучан.

Матч первого круга в Киеве завершился разгромной победой "Динамо" со счетом 4:1.

В нынешнем матче на котировках букмекерских контор киевляне также выглядят явными фаворитами. На победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 7,24 к 1, на ничью - 4,40 к 1, на победу "Динамо" - 1,38 к 1.

Стартовые составы команд:

Волынь: 1. Шуст, 15. Жунич, 33. Новак, 91. Парцвания, 8. Политыло, 10. Бикфалви, 11. Шарпар, 14. Полевой, 19. Кобахидзе, 79. Бабатунде, 93. Матей

Запасные: 74. Кичак, 30. Гуменюк О., 36. Годованый, 6. Бабенко Р., 9. Мемешев, 26. Никитюк, 89. Козьбан

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 90. Беланда, 20. Гусев О., 10. Ярмоленко, 22. Кравец

Запасные: 23. Рыбка, 30. Бетао, 19. Гармаш, 28. Чумак Е., 29. Буяльский, 7. Ленс, 91. Теодорчик