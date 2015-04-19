УПЛ, 20-й тур, "Черноморец" - "Говерла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, состоится матч 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором одесский "Черноморец" на правах хозяев поля примет ужгородскую "Говерлу".

В этом матче сойдутся команды, занимающие 11-е и 12-е места в турнирной таблице УПЛ.

Матч проходит в Киеве, так как ГУ МВД по Одесской области запрещает проводить футбольные матчи на домашней арене "Черноморца" в Одессе из соображений безопастности.

Победа в этом матче практически обезопасит обе команды от идущих на последних 13-м и 14-м местах мариупольского "Ильичевца" и львовских "Карпат". Хотя, разрыв между командами и так достаточно велик. Если у "Черноморца" 17 баллов, а у "Говерлы" - 16, то у "Ильичевца" на счету 8 очков, а у "Карпат" - 7. И сегодняшним оппонентам по матчу в Киеве борьба за выживание в элитном дивизионе грозит только в крайнем случае.

Матч первого круга между "Говерлой" и "Черноморцем" завершился в Ужгороде со счетом 0:0.

В нынешнем матче на котировках букмекерских контор шансы команд практически равные, с небольшим перевесом номинальных гостей. На победу "Черноморца" ставки принимаются с коэффициентом 2,69 к 1, на ничью - 3,07 к 1, а на победу "Говерлы" - 2,54 к 1.