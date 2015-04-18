Усик победил россиянина Князева и защитил титул Интерконтинентального чемпиона WBO
23:10, 18 апреля 2015Спорт
2915
Александр Усик успешно защитил принадлежащий ему титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе.
Усик (слева) одержал седьмую победу на профи-ринге / К2
Усик одержал победу в 8-м раунде техническим нокаутом при мощной поддержке переполненных трибун столичного Дворца спорта.
Поединок был остановлен, когда, по мнению рефери в ринге Микки Вэнна, Князев «стал принимать на себя слишком много ударов».
Таким образом, Усик одержал 7-ю победу в карьере на профессиональном ринге.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter