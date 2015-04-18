"Шахтер" разгромил "Зарю" в матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился матч 20-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" выступала в роли хозяев поля в матче с донецким "Шахтером" и проиграла со счетом 1:4.

Судьба матча была решена во втором тайме, когда дончане забили три безответных гола.

Игра еще до ее начала была омрачена скандалом, так как "Шахтер" запретил сопернику выходить на поле в основном составе. Четырем игрокам "Зари", которые находятся в луганской команде на правах аренды из донецкого "Шахтера", было запрещено выходить на матч против команды, которая владеет правами на игроков. В итоге, ослабленная луганская команда сумела продержаться против оппонента только один тайм.

В самом начале игры. на 2-й минуте, футболист "Зари" Желько Любенович реализовал пенальти, открыв счет в игре. И дончане отыгрались лишь в самой концовке тайма, на 45-й минуте, когда точный удар удался Сергею Кривцову. А второй тайм стал бенифисом бразильских легионеров. горняков. На 68-й и 87-й минутах дубль оформил Алекс Тейшейра, а на 71-й минуте Луис Адриано реализовал пенальти - 4:1.

В других матчах субботы харьковский "Металлист" и львовские "Карпаты" голов не забивали - 0:0, а мариупольский "Ильичевец" и донецкий "Металлург" забили по разу - 1:1.

20-й тур УПЛ завершится четырьмя матчами в воскресенье, 19 апреля.