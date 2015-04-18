Олег Прошак стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в супертяжелом весе

В Тбилиси (Грузия) завершился последний вид программы Чемпионата Европы по тяжелой атлетике - супертяжелая весовая категория у мужчин (+ 105 кг.) где украинец Олег Прошак завоевав 2 золота (в толчке и многоборье) и бронзу в рывке, сообщает официальный сайт соревнований.

В первом упражнении - рывке - Прошак использовал все три попытки, подняв штанги весом в 190, 195 и 200 кг. Он занял 3-е место, уступив Чингизу Могушкову из России (202) и грузину Ираклию Турманидзе (201).

В толчке Прошак сначала поднял штангу весом 230 и 232 кг., а в заключительной попытке справился со снарядом весом 235 кг., завоевав золото в этом виде программы.

В сумме у Прошака 435 кг., Турманидзе - 435 кг. (украинец обошел соперника по личному весу), Могушкова - 432 кг.

Таким образом, украинская команда завоевала 12 наград, из которых 8 золотые. Ранее по 3 золотые медали завоевала Юлия Паратова и Юлия Калина, а Анастасия Лысенко выиграла 3 серебра.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходил в Тбилиси (Грузия) с 11 по 18 апреля.