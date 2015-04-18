Олег Верняев стал абсолютным чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Во французском Монпелье завершился турнир в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, где победителем стал украинец Олег Верняев.

Об этом сообщает официальный сайт Европейской федерации гимнастики.

За упражнения на 6 снарядах украинец получил общую сумму 89,582 балла. наиболее удачными у украинца получились упражнения на брусьях (16,116 балла) и кольцах (15,233) и коне (15 баллов ровно). На остальных трех снарядах он показал результат менее 15 баллов.

Второе место на счету россиянина Давида Белявского - 88.131 балла, третье - у немца Даниэля Пурвиса - 87.423.

Еще один украинец Никита Ермак занял итоговое 15-е место - 82.897 балла.

Экс-украинец Олег Степко, выступающий за Азербайджан, занял итоговое 5-е место. Еще один экс-украинец Петр Пахнюк занял 9-е место.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в Монпелье (Франция) с 15 по 19 апреля.