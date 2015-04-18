Анастасия Лысенко завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике

В Тбилиси (Грузия) завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике в супертяжелой весовой категории у женщин - свыше 105 кг., где украинская спортсменка Анастасия Лысенко завоевала три серебряные награды - в рывке, толчке и сумме многоборья.

В первом упражнении - рывке - украинка использовала две попытки из трех, подняв штангу весом в 116 и 126 кг., но не справившись со снарядом весом в 121 кг. Впрочем, она перед вторым упражнением сделала задел в 6 кг. над Андрэей Аанеи из Румынии - 120 кг. Безусловным фаворитом соревнований была россиянка Татьяна Каширина, показавшая итоговый результат в рывке 142 кг.

В толчке Лысенко в первой же попытке подняла штангу весом в 143 кг, обеспечив себе второе серебро в отдельно взятом упражнении и третье - в многоборье. Во второй попытке украинка подняла штангу весом в 154 кг., а от третьей - отказалась. Лысенко опередила занявшую 3-е место в толчке Рипсиме Хуршудян из Армении (141 кг.), но отстала от Кашириной - 180.

В общем зачете, у Аанеи 261 кг., у Лысенко - 280 кг., у Кашириной - 322.

Таким образом, 19-летняя Лысенко, являющаяся чемпионкой Европы среди юниоров, добавила в свою копилку серебро турнира среди взрослых.

Это уже третий комплект наград для сборной Украины. Ранее, по 3 золотые медали (в рывке, толчке и многоборье) завоевали Юлия Паратова, в весовой категории до 53 кг.,и Юлия Калина - до 63 кг.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Тбилиси (Грузия) с 11 по 18 апреля.