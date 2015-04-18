"Атаманы" выиграли у "Команды боксеров России" со счетом 3:2
00:34, 18 апреля 2015Спорт
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В Киеве завершился матч Всемирной серии бокса
ukraineotamans.com.ua
«Украинские атаманы» - «Команда боксеров России» 3:2
До 49 кг. Хасанбой Дусматов - Белик Галанов 49:46, 50:45, 50:45.
До 64 кг. Владимир Матвийчук - Григорий Лизуненко 49:46, 49:46, 49:46.
До 75 кг. Хуршид Норматов - Петр Хамуков 45:50, 45:50, 46:49.
До 56 кг. Омурбек Малабеков - Владимир Никитин 47:48, 46:49, 47:48.
До 91 кг. Геворг Манукян - Сергей Калчугин 49:46, 50:45, 50:45.
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