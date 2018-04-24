Чемпионка по биатлону Валя Семеренко: Поступало много предложений сменить спортивное гражданство, но меня уговаривать без толку. Я – патриотка

Первый постолимпийский сезон стал удачным для лидера сборной Украины по биатлону Валентины Семеренко. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете, в прошедшем сезоне стала чемпионкой Европы (в шестой раз) и покорила новую для себя вершину – первое в карьере золото чемпионата мира. Кроме того, она сумела войти в тройку сильнейших спортсменок по итогам года в общем зачете Кубке мира.

В нынешнем сезоне Семеренко ровно выступала практически на всех этапах Кубка мира. Стабильно хорошо, крайне редко выпадая из Топ-10 в самых разных гонках: будь то затяжные и сильно выматывающие индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования или масс-старты с эстафетами. Как и подобает лидеру команды, она участвовала во всех стартах чемпионата мира, в последней гонке взойдя на высшую ступень пьедестала почета. А в Кубке мира до последнего боролась за малый Хрустальный глобус в масс-старте, заняв в итоговом протоколе 2-е место, а также место в тройке сильнейших в большом Хрустальном глобусе – общем зачете Кубка мира. Читай, в тройке сильнейших биатлонистов мира по итогам всего сезона.

Таким образом, Валентина лишний раз доказала, что является настоящим лидером не только украинской команды, но и способна на равных бороться с лидерами мирового биатлона. А уже в ближайшем будущем, как обещает сама спортсменка, побеждать этих соперниц.

Уход же Елены Пидгрушной и Виты Семеренко – родной сестры Валентины - нисколько не ослабил позиции Украины, как одной из ведущих мировых держав в этом виде спорта. Да и уход этот оказался временным, всего на год. А потому, в сезон 2015/16 стоит смотреть с большим оптимизмом. В эксклюзивном интервью УНИАН лучшая украинская биатлонистка рассказала о сезоне в целом, отдельных успехах и локальных неудачах, взаимоотношениях со спортсменками сборной России и спортивных планах на будущее.

Валентина, какой сезон вы считаете для себя более важным и успешным – предыдущий, когда вы стали олимпийской чемпионкой, или нынешний, когда завоевали золото ЧМ и финишировали третьей в общем зачете Кубка мира?

Я думаю, сравнений здесь не может быть в принципе. Для спортсмена оба сезона важны. И безразлично, олимпийский это год или неолимпийский. Тогда была цель как можно лучше выступить на Олимпиаде, показать свой пик и максимум возможностей, сейчас – другие приоритеты. Каждый новый сезон – как новый вызов. И этот сезон показал, что все лидеры, те, кто продолжал соревноваться, продемонстрировали свой максимум, продолжая побеждать на любом уровне. Будь то чемпионат мира, Кубок мира, или коммерческие гонки в Гельзенкирхине или Тюмени.

Какая задача на этот сезон была приоритетной лично для вас? Успешно выступить на чемпионате мира или «разложить» силы на весь год и добиться максимума в Кубке?

Никогда не ставлю перед собой особых целей. Главное – наслаждение от гонок и хорошо проделанной работы. Мы очень много выкладываемся на тренировках, работаем по максимуму, и когда это приносит результат в гонке – это самая главная награда. Идти от гонки к гонке, и в каждом старте пытаться показать максимально возможный результат – вот главная цель.

В этом сезоне вы впервые боролись за высокие места в общем зачете Кубка мира. Насколько тяжело держать себя в тонусе на протяжении всего сезона?

Не тяжело. Просто необходимо постоянно доказывать, что ты сильный и стабильный спортсмен. Лично от себя доказывать. У меня, благодаря тренерам и персоналу сборной, была заложена отличная функциональная подготовка на предсезонном сборе. Я чувствовала, что нахожусь в прекрасной форме и старалась использовать все свои козыри в каждой гонке. Зачастую это удавалось. Главное – верить в свои силы. Я чувствовала уверенность в себе, знала, что могу на равных бороться с ведущими спортсменами мира. И это мне помогало в борьбе за самые высокие места на протяжении сезона.

В концовке сезона, когда расклады в таблицах Кубка мира были предельно ясны, насколько важно для вас было выиграть малый Хрустальный глобус в масс-старте? Чего не хватило?

Конечно, очень хотелось выиграть МХГ. Все-таки такой титул придает особый статус, определенный вес в биатлонном сообществе. Не хватило психологической уверенности, а некоторые люди этим воспользовались. Не хочу вдаваться в подробности, но есть определенные нюансы. В любом случае, как говорится, что не делается – все к лучшему. В следующем сезоне я обязательно стану сильнее – и психологически, и в спортивном плане. А пережитый и приобретенный опыт помогут мне бороться за новые трофеи. В том числе, малый и большой Хрустальный глобус.

В этом сезоне вы значительно улучшили свою стрельбу, хотя проблема последнего выстрела на огневом рубеже время от времени дает о себе знать. Какие эмоции одолевают спортсмена перед последним выстрелом? Вы согласны с мнением, что здесь важнее не мастерство, а психология?

Я бы не сказала, что проблема у меня именно с последним выстрелом. Просто на него больше обращают внимание. Таких было очень мало – 2-3 за сезон. Я могу «мазать» и 3-й, и 4-й выстрелы, но это все проходящее. Мы постоянно работаем над устранением проблем. Как с точки зрения повышения мастерства в стрельбе, так и с точки зрения психологии. И прогресс – налицо, в результатах, показанных в этом сезоне. Очень благодарна в этом плане своему личному тренеру Григорию Ивановичу Шамраю, тренеру по стрельбе Николаю Николаевичу Зоцу. Много лет мы идем плечом к плечу, добиваемся результата. Совместная работа даром не проходит, это точно.

Несколько недель назад всплыла история о Рикко Гроссе, который потом отказался от предложения поработать с командой Украины.

Про предполагаемого нового тренера я знала заранее, потому что мы общались с президентом ФБУ Владимиром Михайловичем Брынзаком, мы обсуждали этот вопрос своей «большой семьей». Он сам решение не принимал, хотел знать, какое мнение у спортсменов. Поэтому мы обсудили, поговорили (довольно длительный у нас был совет) и решили, что, если Гросс действительно такой талантливый тренер, пусть сделает так, чтобы вся команда была на высоком уровне и не опускалась ниже. Впрочем, сейчас это уже разговоры впустую. Понятно, что ему была не столько интересна сама Украина, сколько возможность заработать здесь денег. И как только он нашел место «потеплее»… (Рико Гросс является основным претендентом на пост наставника сборной России – УНИАН)

Каков теперь будет тренерский штаб команды?

Не знаю, и даже не задумываюсь над этим. Мне тяжело судить. Лучше задать этот вопрос президенту Федерации биатлона Украины. Могу сказать только о себе: я остаюсь со своими тренерами – Григорием Шамраем и Николаем Зоцем.

Что вы вообще думаете о всей этой ситуации? Нужен ли Украине иностранный специалист? Или команда может прекрасно обходиться теми силами, которые есть – Шамрай, Зоц, Белова?

Знаете, жизнь показывает, что сколько бы не проходило заграничных специалистов, долго они не задерживались никогда. А вот наши родные украинские тренеры - они всю жизнь. Свой тренер никогда не предаст и не продаст ни своего спортсмена, ни свою страну. Свой тренер – всегда свой тренер. Поэтому, по моему глубокому личному убеждению, нам в принципе не нужны иностранные специалисты. Да и результат – победы на чемпионатах мира, этапах Кубка мира, наконец, золото Олимпиады – налицо. Других тренеров нам не надо – ни с точки зрения имиджа, ни с точки зрения результата.

Если раньше у сборной Украины был очень ровный и сильный состав, то в этом сезоне вы были фактически единоличным лидером команды. Каково оно – быть лидером и главной надеждой? Насколько тяжело, давит ли ответственность?

Меня уже не первый год называют лидером команды. Это было и в тот момент, когда в строю были Вита (Семеренко) и Лена (Пидгрушная). Но я, что называется, «не ведусь» на это. Нужно выступать не только за себя, но и за страну. Помнить, кого ты представляешь, что за тобой - болельщики, вся Украина. Конечно, одной в компании мировых лидеров было тяжело. Но, я постоянно помнила о своих болельщиках, о стране, думала о том, что не могу их подвести. И это помогало не сломаться – и морально, и физически.

И еще. Хочу пожелать нашей молодежи, тем кто сейчас тренируется в ДЮСШ и является будущим украинского спорта, чтобы они брали уроки. Делали выводы из выступлений лидеров украинского спорта, из нашего отношения к делу. Чтобы они видели в нас пример. Только любовь к Родине и каждодневный упорный труд на тренировках приведут их к настоящему успеху. В любом виде спорта.

Насколько важно для вас возвращение в команду Елены Пидгрушной?

Что касается Лены, то у меня даже мыслей не было, что она ушла. Она все время была в команде. Когда начинался сезон, я даже думала, что Лена поторопилась. Мы девчонки, которые любят свой спорт, свою страну, и мы не можем остановиться на этом и пойти на другую работу. Мы все равно будем думать о биатлоне, переживать. С Леной так и произошло. Она не могла просто сидеть на диване, когда кто-то бегает. У нее есть тот азарт, та спортивная мотивация, которая нужна спортсмену. Я благодарна ей за то, что она вернулась. Теперь нашу команду вновь будут бояться, у нас опять сильнейшая четверка. Нам приятно будет бороться, когда у немцев четыре человека сильных, у чехов… С такими сильными соперниками еще интереснее выходить на старт.

Как пережила этот сезон Вита? Насколько тяжело выпасть из обоймы на целый год? Каково состояние ее спины сейчас?

В данный момент Вита в хорошем состоянии, тренируется, входит в ритм. Ей составили персональный план тренировок, она потихоньку возвращается в большой спорт. Что касается здоровья, спина вроде бы не беспокоит, последствия травмы сведены к минимуму. Надеемся, что все будет хорошо. И сезон мы сможем провести без сбоев и «сюрпризов», вроде прошлогоднего, когда Вита повредила спину.

Вообще же, после объявления о возвращении Виты и Лены в большой спорт, думаю, в биатлонном мире случился переполох. Наверняка они почесали голову и крепко задумались. Ведь возвращаются не просто две спортсменки. Возвращается олимпийская четверка чемпионок. Будет очень большая конкуренция, всем будет тяжело, но теперь и мы будем на равных бороться с лидерами за высшие места, еще и еще раз доказывать закономерность своей Олимпийской победы.

Была ли у вас мысль взять паузу в карьере? Все-таки это обыденное явление в женском спорте, особенно в постолимпийский цикл. Кто-то детей рожает, кто-то здоровье поправляет.

Каждый год присутствует эта мысль и надеюсь, что это скоро случится. Но, загадывать наперед не буду. Пока все мысли о биатлоне. И, честно говоря, я себя не представляю вне соревнований, сидящую дома, занимающуюся хозяйством. Все мысли только там, на трассе.

Вы можете заверить украинских поклонников биатлона, что до зимней Олимпиады-2018 Валя Семеренко пауз брать не будет?

Да, об этом можно сказать однозначно. Обещаю всем, что никуда не уйду. Я должна защищать свою Родину, свой флаг.

Изменились ли отношения между сборными Украины и России за последний год? Как геополитика влияет на биатлон?

Нет, этого нет и в помине. У нас с россиянками очень хорошие отношения. Так было, есть и будет в дальнейшем. Наверное, так происходит потому, что мы никогда не касаемся политики. Наша политика - это спорт, мы этим живем, и общаемся исключительно на профессиональные темы. Мы дружим с девчонками из сборной России, наши тренера прекрасно между собой общаются. Мы даже организовываем совместные сборы перед сезоном. Ведь в той же Тюмени или Ханты-Мансийске снег выпадает намного раньше, чем у нас или в Европе. А наличие снега очень помогает в предсезонной подготовке. У нас все отлично и политика нас точно не рассорит.

Чувствуете ли в себе силы бросить вызов мировым лидерам - Дарье Домрачевой и Кайсе Макарайнен не только в отдельных гонках, но и в борьбе за большой Хрустальный глобус, например, уже в следующем сезоне?

Да, готова, они не непобедимы. Просто мне немножечко где-то чего-то не хватает. Сейчас я уже знаю – чего. Анализ, который мы провели совместно с тренерами после окончания сезона, позволяет увидеть свои недостатки, за счет чего соперницы зачастую оказываются сильнее. Есть нюансы, которые, разумеется, я сейчас раскрывать не буду. Но свой потенциал для побед уже отчетливо вижу. В этом сезоне я к ним приблизилась вплотную и заняла 3-е место в общем зачете КМ. Уверена, что в следующем сезоне буду бороться с Домрачевой и Маккарайнен на равных.

В сборную Украины очень часто привлекаются спортсмены из других стран. В частности, из России и Белоруссии. Вам никогда не поступало предложение сменить спортивное гражданство?

Поступало очень много предложений. Наверное, и денег у меня было бы побольше, и всего остального – машина получше, дом… Впрочем, меня уговаривать без толку, и в биатлонном мире это знают. Я – патриотка.

Вместе с тем, хочу сказать о другом. Хочу обратить внимание руководителей украинского спорта на то, что в нашей стране очень много молодых талантливых спортсменов, которые могут достичь успеха уже в ближайшее время, или в перспективе на 5-10 лет. Нам совершенно не обязательно приглашать легионеров. Нам вообще не нужно этого делать. Нужно вкладывать деньги и внимание в своих доморощенных воспитанников. И я могу дать 100-процентную, нет, даже 200-процентную гарантию, что наши дети-юноши окупят вложения с лихвой. У нас очень много талантливых спортсменов самых разных возрастов. И маленьких, кому сейчас всего 7-14 лет, и постарше, юниоров и молодежи, от 15 лет. Давайте, в первую очередь, обращать внимание на них. Тратить деньги на них, а не на готовых спортсменов из-за рубежа. И тогда мы вырастим отличное поколение собственных чемпионов – гордости украинского спорта.

Сезон закончился. Как обычно, сезон очень трудоемкий, насыщенный… Как планируете отдохнуть? Вы любите море и пляж или активный досуг?

Я люблю своих самых близких и родных людей – родных, друзей, болельщиков. Меня очень любят на Сумщине, постоянно переживают за меня, радуются моим успехам. Не только в семье, или среди друзей по школе, а и среди обычных болельщиков, среди людей, с которыми в жизни никогда бы не познакомилась. И я очень ценю этих людей, их внимание. Поэтому ни о каких морях даже думать не хочется. Только – домой, уделить внимание родным, близким, Сумщине. Возможно, где-то побыть наедине с собой. Но уезжать точно никуда не хочется.

Чем вы увлекаетесь в свободное время? Есть ли у профессиональной биатлонистки время на хобби?

В моей жизни был период, когда я увлекалась вышивкой. Могу приготовить что-то вкусненькое. Но сейчас, основное – цветы. Я их развела везде, где только можно – в своей квартире, у родителей… Сейчас, в буквальном смысле, я им отдаю всю свою любовь.

Когда меня встречали болельщики, по окончании сезона, то дарили очень много цветов. Я была удивлена и благодарна им, ведь каждый цветочек был под пристальным вниманием. Люди дарили их мне в благодарность за победы для Украины, дарили от души. И я с такой же заботой, душевно отношусь к этим цветам. Ко всем цветам, которые у меня есть.

Мысли о биатлоне посещают постоянно или в отпуске вы можете полностью абстрагироваться от этого? По ночам не снятся гонки?

Ну нет уж, по ночам точно не снятся. А дома я не хочу даже думать о биатлоне. Здесь хочется от всего абстрагироваться, обо всем забыть. Конечно, болельщики постоянно встречают на улице, в каких-то общественных местах, элементарно, в магазине, хотят поговорить о биатлоне. Я их прекрасно понимаю, но тут же прошу сменить тему разговора. И мы находим миллион разных тем, о чем поговорить еще.

Кирилл Стадниченко