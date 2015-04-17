Два игрока украинских клубов вошли в Команду недели Лиги Европы УЕФА

Команду составили обозреватели официального сайта УЕФА.

В краткой аннотации к игрокам команды недели указано, что защитник Данило Силва ("Динамо" Киев) совершил изящный подкат, которым обыграл в одном из моментов Мохамеда Салаха ("Фиорентина"), подчеркнув игровые достоинства правого защитника. "Динамо" умело сдерживало атаки "Фиорентины" и, если бы не акробатический номер Хума Бубакара, оборона киевлян отстояла бы свои ворота сухими", напоминает УЕФА.

Касательно другого защитника Дугласа ("Днепр"), то он показал образцовую игру в защите еще одного украинского клуба. Команда Мирона Маркевича не пропустила на поле "Брюгге", чем существенно повысила шансы на выход в полуфинал, и 24-летний Дуглас немало сделал для этого. Центральный защитник хорошо держал мяч, регулярно совершал перехваты и вообще выполнил большой объем работы, не дав соперникам отличиться.

Также в списке присутствуют вратарь Мэтью Райан ("Брюгге"), защитник Мигел Бритос ("Наполи"), полузащитники - Марек Гамшик ("Наполи"), Гекхан Инлер ("Наполи"), Денис Суарес ("Севилья"), Александр Рязанцев ("Зенит"), нападающие Мохамед Салах ("Фиорентина"), Обби Уларе ("Брюгге") и Гонсало Игуаин ("Наполи").

Как сообщал УНИАН, накануне в матчах Лиги Европы "Днепр" сыграл вничью с "Брюгге" (0:0), а "Динамо" - с итальянской "Фиорентиной" - 1:1.