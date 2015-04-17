НСК "Олимпийский будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции по итогам Исполкома Федерации футбола Украины президент ФФУ Андрей Павелко.

"Удачный опыт проведения Евро-2012, в частности — его финального поединка в Киеве дает Украине возможность рассчитывать на еще один большой футбольный праздник, — сказал Павелко. - УЕФА видит, что наша страна может справиться с мероприятиями подобного масштаба, поэтому мы намерены подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов на киевском НСК Олимпийский".

В ближайшее время заявка Киева, как принимающего города финала ЛЧ, будет направлена в УЕФА.

В сентябре текущего года, в УЕФА назовут город, который примет финал ЛЧ в 2018-м году.

НСК "Олимпийский был главной ареной проведения Евро-2012, приняв 5 матчей турнира, в том числе, финал Чемпионата Европы.