WSB, 13-й тур, "Украинские атаманы" - "Команда России": видео онлайн-трансляция

Это будет заключительный домашний матч "атаманов" на групповом этапе соревнований, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Перед встречей с «Атаманами» российская команда занимает 2-ю строчку в подгруппе «А» с 28-ю зачетными баллами. «Украинские атаманы» разместились на 3-й позиции, получив в свой актив 24 пункта.

Ближайшая матчевая встреча будет крайне важна для нашей команды с точки зрения турнирной борьбы, что особо отметил генеральный директор клуба «Украинские атаманы» Дмитрий Гайструк: «Ответный матч против российской команды будет крайне важным с точки зрения наших амбиций и стараний в продолжении турнирной борьбы в нынешнем розыгрыше соревнований Всемирной серии бокса. Ребята настроены только побеждать, поэтому я более чем уверен, что вечер бокса пройдет на очень высоком уровне и мы возьмем реванш за поражение в первом круге WSB. Кроме того, я обращаюсь ко всем зрителям, представителям СМИ и поклонникам нашего клуба с просьбой не переводить эту встречу в политическое противостояние. Я вас уверяю, что каждый из наших боксеров прекрасно понимает всю полноту ответственности, поэтому особой мотивации для них не нужно. Мы должны воздержаться от любых провокаций, показать, что мы едины и заряжать только позитивом именно наших ребят».

Напомним, в нынешнем розыгрыше соревнований команды уже встречались между собой. 21 февраля, в рамках 6-го тура Всемирной серии бокса, «Украинские атаманы» на выезде потерпели поражение со счетом 0:5. Тогда очень много нареканий вызвала работа судей, которые, по мнению большинства специалистов, предвзято отнеслись к украинским боксерам. "Атаманов" засудили, как минимум, в двух из пяти боев.

Накануне команды прошли официальную процедуру взвешивания, где все спортсмены уложились в лимит и смогут выйти в ринг.

Таким образом, сегодня состоятся пять боев:

Весовая категория 49 кг., Хасанбой Дусматов «Украинские атаманы» - Белик Галанов «Команда России»

Весовая категория 56 кг., Омурбек Малабеков «Украинские атаманы» - Владимир Никитин «Команда России»

Весовая категория 64 кг., Владимир Матвийчук «Украинские атаманы» - Григорий Лизуненко «Команда России»

Весовая категория 75 кг., Хуршидбек Норматов «Украинские атаманы» - Петр Хамуков «Команда России»

Весовая категория 91 кг., Геворг Манукян «Украинские атаманы» - Сергей Калчугин «Команда России»