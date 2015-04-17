Пять украинских теннисистов примут участие в основной сетке Открытого чемпионата Франции

В турнире выступят пять представителей нашей страны, сообщает Теннисный портал Украины.

В женском одиночном разряде выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Козлова. Причем, для последней это будет дебют в основе турнира "Большого Шлема".

В мужском одиночном разряде заявлены Сергей Стаховский и Александр Долгополов.

Среди нынешнего поколения украинских теннисистов лучшие показатели выступлений на кортах "Ролан Гаррос" у Сергея Стаховского и Александра Долгополова. Стаховский доходил до третьего круга в 2011 году, Долгополов - в 2010.

Кроме того, в 1999 году Андрей Медведев играл в финале мужского одиночного разряда, а в 2008 сестры Бондаренко дошли до полуфинала в парном.

Список участников квалификационного турнира станет известен позднее.

Открытый чемпионат Франции-2015 пройдет с 19 мая по 7 июня.

Серия "Большого шлема" является самой престижной в мировом теннисе. В нее входят четыре турнира. Помимо Открытого чемпионата Франции это также первенства Австралии и США и самый престижный в теннисном мире - Уимблдонский турнир.