Пять украинских теннисистов примут участие в основной сетке Открытого чемпионата Франции
Организаторы второго теннисного турнира года серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Франции - опубликовали первые заявочные листы в основную сетку соревнований.
В турнире выступят пять представителей нашей страны, сообщает Теннисный портал Украины.
В женском одиночном разряде выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Козлова. Причем, для последней это будет дебют в основе турнира "Большого Шлема".
В мужском одиночном разряде заявлены Сергей Стаховский и Александр Долгополов.
Среди нынешнего поколения украинских теннисистов лучшие показатели выступлений на кортах "Ролан Гаррос" у Сергея Стаховского и Александра Долгополова. Стаховский доходил до третьего круга в 2011 году, Долгополов - в 2010.
Кроме того, в 1999 году Андрей Медведев играл в финале мужского одиночного разряда, а в 2008 сестры Бондаренко дошли до полуфинала в парном.
Список участников квалификационного турнира станет известен позднее.
Открытый чемпионат Франции-2015 пройдет с 19 мая по 7 июня.
Серия "Большого шлема" является самой престижной в мировом теннисе. В нее входят четыре турнира. Помимо Открытого чемпионата Франции это также первенства Австралии и США и самый престижный в теннисном мире - Уимблдонский турнир.