Маркевич отметил, что ничья - не худший итог матча Лиги Европы "Брюгге" - "Днепр"

По словам наставника украинского клуба, ничья - далеко не худший вариант для его команды, сообщает пресс-служба "Днепра".

"Я заранее говорил, что все будет решаться в Киеве. Так оно и будет. Мы сегодня могли и выиграть и, и проиграть. Ничья и ничья. Дома нам нужно выигрывать, чтобы пройти дальше. Кроме того, я говорил и остаюсь при своем мнении, что "Брюгге" – серьезная команда, дисциплинированная. Она не дала нам много шансов, чтобы забить. Но учтем, что они до этого всех обыгрывали. Так что ничья для нас – не худший результат".

Говоря о том, что в ответном матче в Киеве нужно забивать и видит ли тренер потенциал для усиления в атаке, Маркевич ответил: "Вы сами знаете, что выбор у нас невелик. Пропустишь – и можно не угадать, так что нужно к этому подходить очень аккуратно. Впереди у нас еще игра чемпионата Украины, будем думат, выбирать. Это все-таки четвертьфинал, серьезный уровень. Еще и карточка Федорчука, и Матос получил карточку в борьбе за мяч. Проблем много, но это футбол... Будем думать".

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/4 финала Лиги Европы "Брюгге" - "Днепр" завершился вничью - 0:0. Ответная игра состоится в Киеве 23 апреля.