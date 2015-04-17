Ребров надеется на положительный результат в ответной игре Лиги Европы с "Фиорентиной"

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

"Сегодня была тяжелая игра, как и все игры в Лиге Европы, - отметил наставник киевлян. - Это четвертьфинал, и мы понимали, с какой командой играем. Если бы в перерыве нам сказали, что итоговый счет будет 1:1, мы бы подумали, что это заслуженно. В первом тайме «Фиорентина» создала достаточно моментов. Были моменты и у нас, и у них. Во втором тайме действовали на контратаках. Игра закончилась ничьей, но у нас еще есть ответная игра, нужно к ней готовиться. Сейчас ребята расстроены в раздевалке, но мы понимаем, что завтра будет новый день, и нужно готовиться и стараться пройти дальше".

Говоря о причинах замены Антунеша тренер отметил: "Думаю, да, однозначно, замена не только из-за травмы. Салах выигрывал у него. Возможно, Антунешу не хватало свежести. Я не могу сейчас объяснить это, нужно пересмотреть игру и поговорить с самим Антунешом. Конечно, неприятно терять игрока в первом тайме и использовать замену, которую можно было припасти на второй тайм. Ничего страшного, главное, что все ребята доиграли до конца, оборонялись всей командой. Конечно, обидно пропускать гол на последних минутах. Но ничего, есть еще ответный матч".

Говоря об общих причинах неудачного результата игры, Ребров отметил: "

Что касается физического состояния – мы сегодня играли против очень хорошей и качественной команды. Таких игр очень мало в чемпионате Украины. Вы посмотрите на средний возраст наших ребят – 20-21 год. Конечно, им непросто. Когда потеряли инициативу в игре с такой именитой командой, как «Фиорентина», возможно, в психологическом плане наши игроки были уставшими. Ленс пропустил очень много – больше трех недель, он только входит в свою форму, но по отдаче в сегодняшней игре к нему претензий у меня нет. Что касается Андрея Ярмоленко – да, он терял достаточно много мячей, такое бывает, но он старался, работал на команду. Так же, как и все остальные".

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Динамо" - Фиорентина" завершился со счетом 1:1.

Ответная игра во Флоренции (Италия), по итогам которой определится полуфиналист Лиги Европы, состоится 23 апреля.