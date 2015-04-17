"Днепр" и "Динамо" сыграли вничью в Лиге Европы

00:04, 17 апреля 2015
Спорт
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Киевляне сыграли дома с "Фиорентиной" 1:1, а днепропетровцы - в гостях с "Брюгге" - 0:0.

Лига Европы, 1/4 финала, первые матчи:

"Брюгге" (Бельгия) - "Днепр" (Украина) - 0:0

"Динамо" (Украина) - "Фиорентина" (Италия) - 1:1 

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом противостояния.

"Севилья" (Испания) - "Зенит" (Россия) - 2:1

"Вольфсбург" (Германия) - "Наполи" (Италия) - 1:4

Ответные матчи пройдут 23 апреля.

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