"Днепр" и "Динамо" сыграли вничью в Лиге Европы
00:04, 17 апреля 2015Спорт
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Киевляне сыграли дома с "Фиорентиной" 1:1, а днепропетровцы - в гостях с "Брюгге" - 0:0.
"Динамо" и "Фиорентина" обменялись голами в первом матче в Киеве / Reuters
Лига Европы, 1/4 финала, первые матчи:
"Брюгге" (Бельгия) - "Днепр" (Украина) - 0:0
"Динамо" (Украина) - "Фиорентина" (Италия) - 1:1
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом противостояния.
"Севилья" (Испания) - "Зенит" (Россия) - 2:1
"Вольфсбург" (Германия) - "Наполи" (Италия) - 1:4
Ответные матчи пройдут 23 апреля.
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