"Днепр" и "Динамо" сыграли вничью в Лиге Европы

Киевляне сыграли дома с "Фиорентиной" 1:1, а днепропетровцы - в гостях с "Брюгге" - 0:0.

Лига Европы, 1/4 финала, первые матчи: "Брюгге" (Бельгия) - "Днепр" (Украина) - 0:0 "Динамо" (Украина) - "Фиорентина" (Италия) - 1:1 УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом противостояния. "Севилья" (Испания) - "Зенит" (Россия) - 2:1 "Вольфсбург" (Германия) - "Наполи" (Италия) - 1:4 Ответные матчи пройдут 23 апреля.

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