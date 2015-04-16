Три украинских пловца завоевали путевки на чемпионат мира в первый день чемпионата Украины

Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Мария Ливер выполнила норматив на 50 м брассом (31.27) и стала первой участницей украинской команды, которая выступит летом на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани (Россия).

"Очень довольна своим сегодняшним выступлением. Всегда хотела попасть в состав команды на чемпионат мира по водным видам спорта и сегодня мне это удалось", - отметила Ливер.

Рекордсменка Европы Дарья Зевина победила на дитсанції 100 м на спине за 1:01.77, также выполнив проходной норматив на чемпионат мира. "Для меня чемпионат Украины столь же важен как чемпионат мира. Поэтому к национальным соревнованиям я готовлюсь очень ответственно", - сказала Д.Зевина.

Сергей Фролов стал третьим пловцом, который попал в состав нашей команды выполнив отборочный норматив на дистанции 400 м вольным стилем - 3:50.70.

Чемпионат Украины и чемпионат Украины по плаванию среди молодежи проходят 16-19 апреля в 50-метровом бассейне "Акварена" в Харькове. Они являются отборочными к трех международным соревнованиям: чемпионату мира по водным видам спорта, I Европейским Играм и чемпионату мира среди юниоров.

Участие в национальном чемпионате принимают более 500 сильнейших пловцов разного возраста из 20 областей Украины и Киева.