«Украинские атаманы» и «Команда России» прошли официальную процедуру взвешивания перед матчем WSB

Участники 13-го тура соревнований Всемирной серии бокса (WSB) «Украинские атаманы» и «Команда России» прошли официальную процедуру взвешивания.

Все спортсмены уложились в лимит и смогут выйти в ринг, сообщает пресс-служба "атаманов" Боксеры показали следующие результаты на весах: Весовая категория 49 кг., Хасанбой Дусматов «Украинские атаманы» (48,8 кг) - Белик Галанов «Команда России» (48,9 кг) Весовая категория 56 кг., Омурбек Малабеков «Украинские атаманы» (55,8 кг) - Владимир Никитин «Команда России» (55,8 кг) Весовая категория 64 кг., Владимир Матвийчук «Украинские атаманы» (63,9 кг) - Григорий Лизуненко «Команда России» (63,2 кг) Весовая категория 75 кг., Хуршидбек Норматов «Украинские атаманы» (74,9 кг) - Петр Хамуков «Команда России» (74,8 кг) Весовая категория 91 кг., Геворг Манукян «Украинские атаманы» (90,4 кг) - Сергей Калчугин «Команда России» (90,6 кг) Матчевая встречи между «Украинскими атаманами» и «Командой России» состоится 17 апреля в столичном Дворце спорта. УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча, который начнется в 21.30.

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