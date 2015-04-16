Лига Европы, 1/4 финала, "Динамо" - "Фиорентина" - 1:1: текстовая онлайн-трансляция

Это будет первая игра в рамках 1/4 финала турнира.

В матчах с киевлянами "Фиорентина" не проиграла ни разу. Оба двухматчевых противостояния итальянцы начинали с победы с минимальной разницей в счете, после чего добивались нулевой ничьей. Голы Лучано Кьяруджи и Марио Мараски принесли "Фиорентине" выездную победу над "Динамо" (2:1) во втором круге Кубка европейских чемпионов-1969/70, а дома итальянцы удержали минимальный перевес - 0:0. Также команды встречались в третьем круге Кубка УЕФА-1989/90, когда Роберто Баджо забил единственный гол с пенальти в домашнем поединке - 1:0. Причем команда Валерия Лобановского больше тайма играла в меньшинстве. Дома бело-синие так и не сумели сломить сопротивление соперника - 0:0.

"Динамо" в целом неудачно играет с итальянскими клубами. Украинская команда одержала лишь две победы в 18 встречах с итальянскими клубами. Обе пришлись на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2004/05, где киевляне обыграли "Рому". Матч в столице Италии завершился присуждением хозяевам технического поражения из-за поведения болельщиков, бросивших предмет в главного рефери Андерса Фриска - 0:3.

В свою очередь, "Фиорентина" в общей сложности провела против украинских клубов 8 матчей и ни разу не проиграла, добыв 5 побед при 3 ничьих.

Что касается количества титулов, то "Динамо" дважды завоевывала трофей Кубка обладателей Кубков УЕФА. В то время как "Фиорентина" однажды завоевала этот приз, а еще два раза уступала в финале еврокубка - один раз в Кубке европейских чемпионов и еще раз в Кубке УЕФА.

В нынешнем сезоне "Динамо" выиграло все пять домашних матчей Лиги Европы с разницей в два мяча или больше. Вместе с тем, беспроигрышная серия "Фиорентины" в выездных еврокубковых матчах насчитывает уже 11 встреч. Восемь из них итальянцы выиграли и три свели вничью.

Аналитики букмекерских контор оценивают шансы команд как приблизительно равные с небольшим преимуществом хозяев поля. На победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 2,35 к 1, в то время как на ничью - 3,25 к 1, а на победу "Фиорентины" - 2,90 к 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем!!! В Киев вернулся большой футбол.

БОЛЬШОЙ ЕВРОКУБКОВЫЙ ФУТБОЛ!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 34. Хачериди, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 29. Буяльский, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 91. Теодорчик

Запасные: 23. Рыбка, 24. Вида, 28. Чумак Е., 90. Беланда, 20. Гусев О., 85. Мбокани, 22. Кравец

Фиорентина: 1. Нето, 2. Гонсало Родригес, 15. Савич, 28. Маркос Алонсо, 40. Томович, 5. Бадель, 17. Хоакин, 20. Борха Валеро, 74. Салах, 14. Фернандес, 33. Гомес

Запасные: 12. Тэтэрушану, 4. Ричардс, 6. Варгас, 23. Паскуаль, 10. Аквилани, 72. Иличич, 30. Бабакар

На НСК "Олимпийский" потрясающая старая-добрая футбольная атмосфера. И почти аншлаг. А значит, БУДЕТ БИТВА!!!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. "Фиалки" развели мяч с центра поля и пошли в атаку. Ленс активно сыграл в отборе.

2. Ответ "Динамо" - теперь Ленс ошибся в передаче, отдав прямо на защитника соперника.

3. Вторая волна атаки "Динамо" - Ленс навешивал практически с углового фланга, но сильно и неточно.

4. Атака "Фиорентины". Навес Маркоса Алонсо с фланга - Шовковский легко забирает мяч в руки.

5. Еще одна атака гостей - Антунеш умело блокирует проход по флангу соперника.

6. Опасный стандарт для "фиалок" - подача с фланга оказалась слишком сильной и неточной.

7. Хачериди едва грубо не ошибся у линии штрафной, но тут же исправился. Нервишки...

8. Савич бил по воротам "Динамо" с опасной дистанции из-за пределов штрафной - мяч прошел рядом со штангой.

9. Ответ "Динамо" невнятный - защитники легко забирают мяч.

10. Весь стадион - одна сплошная фанатская трибуна. "Хто не скаче..."

11. Опасный фланговый навес итальянцев прерывает Хачериди, выбивший мяч к центру поля.

12. Атака "Динамо" завершается навесом Ленса точно... на соперника.

13. В ответной атаке игрок "Фиорентины" мяч вроде попал в руку защитника "Динамо". Или в живот... Судья молчит.

14. Еще одна атака "фиалок". Маркос Алонсо бьет чуть мимо ворот. Заметное преимущество у гостей в начале матча...

15. Киевляне чуть отодвинули игру от своих ворот. Но, к воротам соперника не подходят.

16. Теодорчик не успевает к мячу после подачи с фланга. Тем не менее, аут в пользу "Динамо".

17. Ярмоленко отлично отработал эпизод, обыграв двух соперников и отдав пас на Ленса. Защитники перехватили мяч.

18. В ответной атаке "фиалок" Томас попал в сетку, но с внешней стороны ворот.

19. Вынужденная паза в игре. Травму в борьбе с Томасом получил Антунеш.

20. Очередная атака гостей - Хоакин бил по воротам, но попал прямо в защитника.

21. Будет замена у "Динамо". Вынужденная и совсем не нужная замена...Антунеш получил серьезную травму.

22. Томович опасно подавал с фланга - Шовковский неуверенно, со второго раза фиксирует мяч в своих руках.

23. Замена у "Динамо" - Вида вместо Антунеша.

24. Ярмоленко с Ленсом красиво разыграли мяч, но Джермейн попал в ногу соперника. Очень опасный момент у "Динамо".

25. "Динамо" отобрало мяч и игра сразу же выравнивается...

26. ШОВКОВСКИЙ!!!! Блестящая реакция вратаря "Динамо" на опаснейший удар Салаха. Защитники провалились в этом эпизоде.

27. Ответ "Динамо" прервал арбитр - в борьбе с Данило Силвой получил травму игрок "Фиорентины" Хоакин.

28. Чувствуется огромное нервное напряжение в первые полчаса игры.

29. Атаку "Динамо" не смог завершить ударом Сидорчук. Защитники оказались проворнее, выбив мяч "из-под носа" игрока киевлян.

31. Киевляне прессингуют соперника на чужой половине поля. И заставляют опоонента выбить мяч в аут.

32. Атака гостей - Матиас бил с опаснейшей дистанции, мяч пролетел рядом со штангой.

33. На Ярмоленко сфолили итальянцы в центре поля. Технический фол, с целью сорвать атаку.

34. Атака продолжилась - Теодорчик бил с опасной дистанции, мяч попал в защитника, угловой.

35. Бадель опасно бил из-за пределов штрафной - чуть выше ворот.

36. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ЛЕНС, 1:0!!!!!

37. Джермейн завершил атаку, начатую Сидорчуком, очень красивым дальним ударом из-за пределов штрафной. Очень своевременный и нужный гол для "Динамо". Прежде всего, с точки зрения психологии. По игре киевляне проигрывают соперникам.

38. Еща одна атака "Динамо" - Драгович пробил в защитника, угловой.

39. Ярмоленко подавал угловой, Драгович пробил рямо во вратаря.

40. Еще одна атака "Динамо". Ленс отдавал мяч на Ярмоленко, но защитники оказались проворнее. Удара по воротам не получилось.

41. Идет игра в центре поля. Мяч у "Динамо".

43. Предупреждение Драговичу. Он пропустит следующий матч. "Фиорентина" атакует и Борхо Валеро зарабатывает штрафной с очень опасной дистанции.

44. Матиос бьет - рикошет от "стенки" - угловой.

45. Отбились киевляне после подачи углового соперником.

45+1. 2 минуты добавил арбитр к основному времени тайма.

45+2. Гомес получает предупреждение - нарушает правила в середине поля в борьбе с Хачериди.

ПЕРЕРЫВ

Довольно неожиданный результат первого тайма, учитывая ход игры. И это вдвойне приятно для болельщиков "Динамо" и самой команды. Киевляне долго "вкатывались" в игру и так и не сумели навязать оппоненту равную борьбу. "Фиалки" переигрывают хозяев поля если и не по всем, то по очень многим параметрам. И гол Ленса - отчасти случайный, после рикошета - единственное "светлое пятно" в довольно мрачной 45-минутке.

Единственное, что действительно порадовало, так это самоотверженность и стойкость киевлян при обороне своих ворот. И стоит надеяться, что во втором тайме команда воспрянет духом, а преимущество в счете позволит ей перевести игру совсем в другое русло...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Рыбалка тут же пошел к воротам и пробил - рядом со штангой.

47. Еще один момент у "Динамо" - Сидорчук бьет в защитника - угловой.

48. Ответ гостей - Саллах бил по воротам, защитники заблокировали удар.

49. Теодорчик опасно нарушает правила на сопернике. Судья обошелся устным внушением, без карточки.

50. И еще одна атака итальянцев - Буяльский в борьбе с соперником вынудил того выбить мяч в аут.

51. Бадель нарушил правила в борьбе с Буяльским в центре поля.

52. Опасная атака "Динамо", в которой Теодорчик нарушил правила в чужой штрафной, подтолкнув защитника.

53. Атака "Динамо" завершается нарушением правила в атаке со стороны Ярмоленко.

54. Киевляне гораздо активнее в начале второго тайма. И, как следствие, перехватили инициативу.

55. Атака итальянцев завершается пасом Гомесу в оффсайд.

56. Ответ "Динамо" - Теодорчик врывается в штрафную, но отпускает от себя мяч и упускает момент для взятия ворот.

57. Еще одна атака "Фиорентины" завершается фолом в атаке Борхо Валеры. Перед этим он навешивал в штрафную, но неточно.

58. И еще одна атака гостей - мяч от Хачериди уходит на угловой.

59. Подачу с углового нейтрализует Шовковский - выбил мяч кулаками подальше от ворот.

60. Томович очень опасно подавал с фланга - мяч никого не задев улетел к противоположной кромке поля.

61. Салах принял мяч на бедро и сыграл рукой в начале потенциально опаснейшей атаки "Фиорентины". Очень событийный второй тайм получается. Много комбинаций.

62. СИДОРЧУК!!!!! Побоялся ударить и отдал неточный пас на партнера в штрафной площади. Очень опасный момент...

63. Салах начинал атаку "Фиорентины", но Рыбалка отлично сыграл на позиции центрального защитника.

64. Во второй волне атаки Хоакин проиграл силовую борьбу Виде у кромки поля.

65. Сидорчук получает предупреждение - за совершенно неоправданное нарушение на Баделе в центре поля.

66. Маркос получил предупреждение - грубая игра.

67. Хоакин вновь не сумел сделать точную передачу в борьбе с защитниками "Динамо".

68. Замена у "Динамо" - Беланда вместо Сидорчука

68. Замена у "Фиорентины" - Варгас вместо Хоакина

69. Предупреждение Хачериди - грубая игра.

70. Матиас подавал угловой - защитники "Динамо" головой вынесли мяч в аут.

71. Салах бьет по воротам с опаснейшей дистанции - защитники бросаются под мяч.

72. Ленс получает предупреждение - грубая игра против Салаха.

73. Киевляне котнтролируют мяч на своей половине поля.

74. Атака "Динамо" - Ленс пасовал в штрафную на партнеров, но в последний момент мяч выбили итальянцы.

75. Ответ "Фиорентины" - Саллах бьет прямо в руки Шовковскому.

76. Ленс прорвался в штрафную, но тут же потерял мяч в борьбе с защитниками.

77. Борхо Валеро наносил опаснейший удар - штанга спасла Шовковского.

78. Замена у "Фиорентины" - Бабакар вместо Гомеса

79. Ярмоленко совершил отличный сольный проход и попал.. в защитника.

80. Замена у "Динамо" - Чумак вместо Буяльского

81. Атака "Фиорентины" - Хачериди выиграл силовую борьбу у итальянцев.

82. Шовковский на выходе страхует партнеров после грубейшей ошибки Беланды. Опередил Салаха в этом эпизоде Сашо.

83. Замена у "Фиорентины" - Аквилани вместо Борхи Валеры.

84. 10-й угловой подала "Фиорентина" - кто-то из динамовцев выбил мяч в аут.

85. На навал перешли гости. Очень напряженная концовка.

86. Контратака "Динамо" в ответ ничего не принесла - защитники итальянцев проворнее.

87. Маркос нарушает правила в атаке. "Динамо" пробьет штрафной.

88. Варгас опасно бил по воротам - попал в Драговича.

89. Еще одно нарушение правил игроками "Фиорентины" в атаке.

90. Судья добавил 3 минуты.

90+1. Томович упустил мяч в борьбе с защитниками "Динамо" в аут.

90+2. ГОЛ... 1:1

90+3. Массированная атака "Фиорентины" привела к тому, что Бабакар ударом "ножницами" через себя отправил мяч в ворота Шовковского.

90+4. Томович получает предупреждение - грубая игра.

Матч окончен!

КРАЙНЕ ОБИДНАЯ НИЧЬЯ!!!

Спасибо за внимание!