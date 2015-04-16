Юлия Калина стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Тяжелоатлетка из Мариуполя обошла главную соперницу из России Надежду Лихачеву на 15 кг в сумме, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины.

В рывке наша спортсменка подняла штангу весом в 106 кг, опередив конкурентку на 1 кг, но уже в толчке украинка показала результат в 132 кг, не оставив шанса россиянке, отставшей на целых 14 кг. По итогам двух упражнений рывка и толчка в сумме у Юлии Калины - 238 кг. В результате копилка сборной Украины пополнилась тремя золотыми медалями. Второе место досталось Надежде Лихачевой с результатом 223 кг (105 кг + 118 кг). Третье место заняла итальянка Джорджия Бординьон – 214 кг (97 кг + 117 кг).

Как сообщал УНИАН, это уже вторая победа украинских тяжелоатлетов на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике 2015. Ранее, Юлия Паратова стала чемпионкой в категории до 53 кг, завоевав также три золотые медали.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Грузии (Тбилиси) с 11 по 19 апреля.