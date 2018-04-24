Украинская шахматная королева

За годы независимости в украинских шахматах так повелось, что основных успехов добивается команда. Так, женская сборная еще в 1992-м году, в первый же год украинской государственности, выиграла чемпионат Европы. В 2006-м украинки выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду, а в 2013-м сотворили дубль, став, на протяжении 12 месяцев, чемпионками мира и Европы. На личном же уровне, до поры до времени, обходились только локальными успехами на крупных коммерческих стартах. Пока в 2012-м году чемпионкой не стала харьковчанка Анна Ушенина. Она прервала гегемонию китаянки Хоу Ифань, восстановленную спортсменкой из Поднебесной уже спустя год, в 2013-м.

Тогда же, уже по-настоящему, зажглась звезда юной, но крайне амбициозной представительницы Стрыя (Львовская обл.) Марии Музычук. Если в 2006-м, в неполных 14 лет, она еще была далека от сборной и шансов на олимпийскую победу в составе главной команды страны, то спустя год, в 2007-м, выполнила норматив гроссмейстера среди женщин, а в 2008-м – международного мастера.

«В шахматах добиться успеха в юном возрасте – вполне посильная задача, - отмечает Мария Музычук. – Есть немало примеров, когда игроки становятся гроссмейстерами или международными мастерами до 15 лет. Тем более, в моей семье, где и папа, и мама, с самого детства прививали любовь к игре. Они постоянно играли между собой, анализировали партии мастеров, сыгранные на разных международных турнирах. В том числе, партии матчей за звание чемпиона мира. В общем, увлекались шахматами очень серьезно. Мама рассказывала, что я впервые правильно расставила фигуры на доске в возрасте двух лет. И после этого она уже начала со мной понемногу заниматься. В общем, если честно, мне кажется, что в шахматы я играю всю свою жизнь».

Таким образом, Мария быстро догоняла свою старшую сестру Анну, также не ставшую олимпийской чемпионкой в составе сборной Украины, но по совсем иным причинам. С 2004 по 2010 годы Анна выступала за сборную Словении, приняв гражданство этой, в последнее время, быстро процветающей европейской страны, но… потеряв в шахматных достижениях. Сборной Словении не было даже на подступах к числу призеров Олимпиад. А процесс возвращения в украинскую сборную оказался чреват потерей еще нескольких драгоценных лет и турниров, в которых можно было бы принять участие. Правда, в плане личных достижений, начиная с 2010-го года, Анна сделала большой прогресс, став чемпионкой мира среди девушек до 20 лет, а затем и чемпионкой мира по блицу 2014 года.

Все это время за себя и за сестру сражалась на мировых форумах Мария. И, став чемпионкой мира и Европы, она дважды, с партнершами по команде, финишировала на 3-м месте в итоговой таблице Олимпиады.

2015-й год подарил Марии и еще 63 шахматисткам, среди которых была и ее сестра Анна, шанс покорить новую личную вершину. Откровенно говоря, побеждать в сочинском форуме было кому и без сестер Музычук. В турнире участвовали экс-чемпионки мира Александра Костенюк (Россия), Антуанета Стефанова (Болгария) и, опять же, украинка Ушенина. Рейтинг-фаворитом соревнований значилась Хампи Конеру из Индии, прекрасно выступающая на протяжении последнего года. И только действующая чемпионка мира – китаянка Хоу Ифань – пропустила турнир по семейным обстоятельствам. Но…

Нокаут-система, по которой и разыгрывался титул в Сочи, уже сама по себе предполагает наличие сенсаций. Слишком специфический характер носит матч, в котором соперницам дается лишь два шанса – черными и белыми. Плюс, дополнительные партии с укороченным контролем времени, которые специалисты зачастую вообще называют «другими шахматами». За их специфику и неготовность многих мастеров шахмат с классическим контролем времени играть блиц.

За примерами далеко ходить не надо. Будущая чемпионка мира турнир в Сочи начала с… поражения черными от канадки китайского происхождения Юанлинь Юань. Правда, на следующий день Мария отыгралась, действуя белыми, и доказала свое преимущество над соперницей уже в дополнительных партиях. «На этом турнире у меня было несколько ситуаций, которые можно было назвать критическими. И в начале соревнований, и уже в финальном матче с Погониной. В начале турнира мне элементарно не хватало концентрации, так как я еще за день до начала соревнований лежала в постели с температурой 39. Поэтому и просчиталась в партии с канадкой, которую проиграла. Слава Богу, болезнь быстро отошла, я собралась, смогла восстановиться и играть по плану. Рада, что быстро сумела восстановиться».

Еще одна критическая ситуация возникла в решающий момент финального матча с Погониной, в заключительной партии чемпионата мира. Впрочем, Мария возражает: «Это комментаторам показалось, что я просчиталась. Видимо, у них зашкаливали эмоции, они же болели за свою соотечественницу. На самом деле, в тот момент, когда я сделала ход королем и отдала качество, я все прекрасно просчитала, все варианты. Мне была гарантирована ничья после этого хода, а с ней и титул чемпионки мира. За победу в такой ситуации бороться было рискованно и бессмысленно».

Кстати, насчет комментаторов и антуража вокруг матча в целом. То, что матч проходил в России, не могло не сказаться на общей атмосфере. Особенно, когда в финале встретились россиянка и украинка. И уже через несколько дней после окончания соревнований на специализированных российский сайтах доводилось читать, что сами российские обозреватели жалеют об атмосфере, сложившейся вокруг финала. «Боление в спорте вещь вообще тонкая, а в шахматах – особенно. В шахматах обычно болеют не за флаг, а за того, кто ближе тебе по стилю игры, по манере поведения, да мало ли по каким еще причинам, в том числе, необъяснимым. Поэтому, думается, что в числе тех, кто морщился от звука в официальной трансляции, было немало граждан России. То есть, комментаторы-горе-патриоты оказали медвежью услугу своим же соотечественникам-зрителям», - констатировал журналист Евгений Суров в колонке на портале chess-news.ru.

Впрочем, организация турнира оказалась на традиционном для России высочайшем уровне, сгладив все негативные моменты в глазах самой чемпионки. «Понравилась организация соревнований», - лаконично ответила Мария на вопрос об общих впечатлениях от поездки в Сочи.

Не могла не упомянуть спортсменка и о своей команде. Тех, кто готовил ее к первой в жизни серьезной победе в личном турнире. Личным тренером спортсменки выступил не менее легендарный львовский шахматист-ветеран Александр Белявский. 61-летний Александр Генрихович, ныне проживающий в Словении, в свое время добрался до титула претендента на мировую шахматную корону, а в составе сборной СССР четырежды выигрывал шахматные Олимпиады и дважды – командные чемпионаты мира. В 2004-м году, в возрасте 50 лет, он был удостоен звания заслуженного тренера ФИДЕ (Международной федерации шахмат).

Кроме Белявского, в команду будущей чемпионки уже по ходу турнира вошла ее сестра Анна, а на последнем этапе подключился еще один известный специалист - Евгений Мирошниченко.

Обстоятельно побеседовать с чемпионкой мира, как оказалось, практически не было возможности. У Марии даже времени на отдых после Сочи почти не оставалось. Пару дней дома, где бабушка приготовила любимый торт «Пьяная вишня», поездка в Киев на встречу с президентом Украины и пресс-конференцию (полтора часа для удовлетворения любопытства всех желающих журналистов), и… подготовка к следующему турниру. Не менее, а может быть, и куда более ответственному.

В ближайшее воскресенье в Китае стартует женский командный Чемпионат мира. Соперницами украинок будут сборные России, Китая, Грузии, Индии, Польши, Армении, США, Казахстана и Египта. Соревнование с участием десяти сильнейших команд мира пройдет по круговой системе в период с 19 по 28 апреля. Сборная Украины на этом турнире будет отстаивать титул, завоеванный два года назад на соревнованиях в Астане (Казахстан). Среди прочих – звание чемпионки тогда завоевала и Мария Музычук. В эти дни сборная Украины проводит сбор на базе в Конча-Заспе, но отрывать спортсменок от подготовки досужими разговорами категорически не рекомендуют тренеры. Да и сама чемпионка не горит желанием лишний раз отвлекаться от подготовки к ответственному турниру.

Этот год вообще будет крайне насыщенным в мировом шахматном календаре. А для новоиспеченной чемпионки мира – еще и особенным. Титул чемпионки накладывает свой отпечаток.

Кстати, отстаивать шахматную корону Музычук придется уже в конце 2015-го. По регламенту ФИДЕ, обязательным претендентом на титул остается китаянка Хоу Ифань. И если ранее в шахматах существовал турнир претендентов, по итогам которого победитель сходился в матче с действующим чемпионом мира, то турнир в Сочи и был полноценным чемпионатом мира. Который, как уже упоминалось, Ифань пропустила по семейным обстоятельствам. Но новоиспеченную чемпионку мира Музычук это не освобождает от ответственности провести дополнительный матч с некогда сильнейшей шахматисткой планеты. Чтобы лишний раз доказать всему шахматному миру свое неоспоримое превосходство.

Вопрос о проведении этого матча в Украине поднимался на встрече с президентом. Но пока конкретики мало. Для организации поединка за титул чемпиона мира по шахматам потребуется немало финансовых вложений. Хотя встречу вполне можно провести во Львове или Киеве. С местом проведения игры, решением оргвопросов и инфраструктурой проблем не возникнет. Дело – за желанием и возможностями.

Пока же заявку на проведение матча подала только китайская сторона.

Кирилл Стадниченко