"Украинские атаманы" и "Команда боксеров России" назвали составы на матч WSB

Команды Всемирной боксерской серии "Украинские атаманы" и "Команда боксеров России" назвали составы на предстоящую очную встречу в рамках группового этапа соревнований.

В ринге состоится пять боев по программе С1, сообщает пресс-служба "атаманов". Список спортсменов выглядит таким образом: Весовая категория до 49 кг., Хасанбой Дусматов - Белик Галанов Весовая категория до 56 кг., Николай Буценко - Владимир Никитин Весовая категория до 64 кг., Денис Беринчик - Григорий Лизуненко Весовая категория до 75 кг., Хуршид Норматов - Петр Хамуков Весовая категория до 91 кг., Денис Пояцика - Сергей Калчугин Матчевая встреча украинской и российской команд состоится 17 апреля в киевском Дворце спорта. УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча, который начнется в 21.30.

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