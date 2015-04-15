"Украинские атаманы" и "Команда боксеров России" назвали составы на матч WSB
11:48, 15 апреля 2015Спорт
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Команды Всемирной боксерской серии "Украинские атаманы" и "Команда боксеров России" назвали составы на предстоящую очную встречу в рамках группового этапа соревнований.
ukraineotamans.com.ua
В ринге состоится пять боев по программе С1, сообщает пресс-служба "атаманов".
Список спортсменов выглядит таким образом:
Весовая категория до 49 кг., Хасанбой Дусматов - Белик Галанов
Весовая категория до 56 кг., Николай Буценко - Владимир Никитин
Весовая категория до 64 кг., Денис Беринчик - Григорий Лизуненко
Весовая категория до 75 кг., Хуршид Норматов - Петр Хамуков
Весовая категория до 91 кг., Денис Пояцика - Сергей Калчугин
Матчевая встреча украинской и российской команд состоится 17 апреля в киевском Дворце спорта.
УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча, который начнется в 21.30.
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