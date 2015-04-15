В составе "Днепра" на матч Лиги Европы с "Брюгге" отправились 20 футболистов

К игре завершают подготовку 20 футболистов, сообщает пресс-служба "Днепра".

В составе делегации значатся: вратари Ян - Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шелихов; защитники - Александру Влад, Лео Матос, Евгений Чеберячко, Дуглас, Валерий Лучкевич, Александр Сваток, Артем Федецкий, Александр Мигунов; полузащитники - Джаба Канкава, Евгений Коноплянка, Роман Безус, Бруно Гама, Валерий Федорчук, Руслан Ротань, Андрей Близниченко; нападающие - Никола Калинич, Евгений Селезнев

Из-за травм не могут помочь команде Роман Зозуля и Матеус. Пропустит матч и дисквалифицированный Евгений Шахов.

Перед отправлением в Бельгию ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич: "Во-первых, соперник ни разу не проиграл в Лиге Европы, а это уже про что-то говорит. Кроме того, является лидером чемпионата. Неприятная, колючая, дисциплинированная команда, физически хорошо готовая. Играть с ней будет непросто. Мы, в свою очередь, потеряли двух игроков основного состава Зозулю и Эжидио. Будем искать им замену. Состав в принципе мы определили, но есть еще вечерняя тренировка, которая может внести коррективы. Первую игру мы проводим на выезде, но по большому счету я не вижу разницы, где начинать. Но во втором матче у нас будет преимущество своего поля, возможно это нам поможет".

Как сообщал УНИАН, матч "Брюгге" - "Днепр" состоится 16 апреля и начнется в 22.05 по киевскому времени.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.