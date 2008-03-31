Завершился матч Днепр - Ворскла

Завершился матч 23-го тура Чемпионата Украины по футболу между командами Днепр и Ворскла.

Днепр - Ворскла 1:0 (Самодин 63).

Напомним, что вчера свои матчи выиграли Шахтер и Динамо - 4:2 и 1:0, соответственно, у Арсенала и ФК Харьков. А также счет 0:1 зафиксирован в матче Кривбасс - Нефтяник (Кучис 77 пен.).

Теперь у Динамо 54 очка, Шахтера - 53 (игра в запасе), Днепра - 51.