Завершился матч Днепр - Ворскла
19:42, 31 марта 2008Спорт
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В лидерской тройке - без перемен
Завершился матч 23-го тура Чемпионата Украины по футболу между командами Днепр и Ворскла.
Днепр - Ворскла 1:0 (Самодин 63).
Напомним, что вчера свои матчи выиграли Шахтер и Динамо - 4:2 и 1:0, соответственно, у Арсенала и ФК Харьков. А также счет 0:1 зафиксирован в матче Кривбасс - Нефтяник (Кучис 77 пен.).
Теперь у Динамо 54 очка, Шахтера - 53 (игра в запасе), Днепра - 51.
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