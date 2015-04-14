Лига чемпионов, 1/4 финала, "Ювентус" - "Монако": видео онлайн-трансляция

Команды оспорят право играть в полуфинале, где обе не были представлены более десяти лет.

Соперники встречались между собой однажды - в полуфинале Лиги чемпионов-1997/98. Тогда "Старая синьора" (прозвище "Ювентуса") победила по сумме двух матчей со счетом 6:4, а затем уступила в финале. В первом матче на туринском стадионе "Делле Альпи" хозяева под началом Марчелло Липпи победили 4:1. Алессандро Дель Пьеро сделал хет-трик, два мяча забив с пенальти, а в концовке ворота гостей поразил Зинедин Зидан. Ответный поединок команда Жана Тигана выиграла со счетом 3:2, чего "Монако" явно не хватило для общего успеха.

"Ювентус" дважды владел Кубком европейских чемпионов (1985, 1996), а вот "Монако" подобного успеха не добивался ни разу, лишь однажды дойдя до финала. 26 мая 2004-го года в решающем матче команда проиграла португальскому "Порту" с разгромным счетом 0:3.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом первой игры является "Ювентус", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,47 к 1. На ничью - 3,75, к 1, а на победу "Монако" - 7,41 к 1.

Стартовые составы команд:

Ювентус: 1. Буффон, 33. Эвра, 26. Лихтштайнер, 19. Бонуччи, 3. Кьеллини, 23. Видаль, 37. Перейра, 8. Маркизио, 21. Пирло, 9. Мората, 10. Тевес

Запасные: 30. Сторари, 15. Барцальи, 20. Падоин, 27. Стураро, 7. Пепе, 32. Матри, 14. Льоренте

Монако: 1. Субашич Д., 2. Фабиньо, 3. Курзава, 5. Абденнур, 24. Раджи, 6. Карвалью, 7. Дирар, 8. Моутинью, 22. Кондогбиа, 17. Феррейра-Каррасо, 23. Мартиаль А.

Запасные: 16. Стекеленбург, 13. Уоллас, 21. Эчиеджиле, 15. Силва, 9. Бербатов, 18. Жермен, 12. Матеус