«Украинские атаманы» проведут заключительный домашний матч групповой стадии WSB против «Команда России»

Встреча пройдет в рамках 13-го тура соревнований, сообщает пресс-служба "атаманов".

Перед встречей с «Атаманами» российская команда занимает 2-ю строчку в подгруппе «А» с 28-ю зачетными баллами. «Украинские атаманы» разместились на 3-й позиции, получив в свой актив 24 пункта.

Ближайшая матчевая встреча будет крайне важна для нашей команды с точки зрения турнирной борьбы, о чем отметил генеральный директор клуба «Украинские атаманы» Дмитрий Гайструк: «Ответный матч против российской команды будет крайне важным с точки зрения наших амбиций и стараний в продолжении турнирной борьбы в нынешнем розыгрыше соревнований Всемирной серии бокса. Ребята настроены только побеждать, поэтому я более чем уверен, что вечер бокса пройдет на очень высоком уровне и мы возьмем реванш за поражение в первом круге WSB. Кроме того, я обращаюсь ко всем зрителям, представителям СМИ и поклонникам нашего клуба с просьбой не переводить эту встречу в политическое противостояние. Я вас уверяю, что каждый из наших боксеров прекрасно понимает всю полноту ответственности, поэтому особой мотивации для них не нужно. Мы должны воздержаться от любых провокаций, показать, что мы едины и заряжать только позитивом именно наших ребят».

Напомним, в нынешнем розыгрыше соревнований команды уже встречались между собой. 21 февраля, в рамках 6-го тура Всемирной серии бокса, «Украинские атаманы» на выезде потерпели поражение со счетом 0:5.

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матчевой встречи 17 апреля в 21:30.